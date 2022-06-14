Срна: Украинцы – это настоящие патриоты

Срна отметил, что не уверен в том, присоединятся ли к команде иностранные игроки. Он сомневается, что они приедут.

Читайте також Талант Шахтаря Мудрик відмовив топ-клубам Італії заради виступів у Німеччині

Однако он заверил, что украинские игроки хотят остаться в Шахтере.

Украинцы – это настоящие патриоты. Никто даже не просил трансфер в другой клуб. Все хотят остаться за Шахтер. Клуб постоянно в связи со всеми украинскими командами. Нужно найти компромисс и начинать чемпионат, чтобы показать всему миру, что жизнь продолжается.

– сказал Срна.

Директор клуба подчеркнул, что выступление "горняков" в Лиге чемпионов – это уже небольшая победа. Поскольку клуб вдвое теряет свой дом, однако все равно продолжает развиваться.

"Шахтер будет представлять Украину в Лиге чемпионов. Это уже будет маленькая победа над агрессором Россией. Клуб уже во второй раз выгоняют из дома, а он жив, играет в Лиге чемпионов и не опускает руки. Российские команды не будут играть в еврокубках. Пусть смотрят футбол по телевизору, если у них еще останется такая возможность", – добавил специалист.

Где будет играть Шахтер в домашних матчах еврокубков