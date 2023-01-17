Віктор Циганков нарешті змінив команду. Вихованець Динамо відмовився продовжувати контракт із київським клубо і перейшов цієї зими до іспанської Жирони.

До теми Офіційно: Віктор Циганков перейшов в іспанську Жирону

Вінгер вже місяць перебуває в Іспанії і добре познайомився із своєю новою командою. В інтерв'ю клубному твітеру Циганков прокоментував свій переїзд у каталонський клуб.

Почуваюся тут щасливим разом зі своєю сім’єю. Тренерський штаб сказав, що бачить мене тут. Це найважливіша річ. Цей рік був найгіршим у моєму житті та у житті українських людей. Це катастрофа для нас, люди борються за нашу свободу. Дякую їм за те, що вони роблять для України та нашого народу. Звісно, Європа також допомагає, їм теж вдячний.

Я тут завдяки головному тренеру, його штабу та Пере Гвардіолі. Він зробив багато для мене та моєї родини. Я бачив останні матчі Жирони, вони чудово грають. Думаю, це найкращий крок для мене. Хочу розвиватися та рости разом з командою, стати кращим футболістом. Робитиму все, що в моїх силах, та кожного дня вчитимусь у тренерів та партнерів. Сподіваюся, вони мені допоможуть.

Тренер сказав, що завтра тренуватимусь з командою. Хочу зробити це якнайшвидше. Я тільки вийшов з відпустки, але хочу якнайшвидше допомогти. Я не люблю розповідати про себе, мені подобається демонструвати, на що я здатний. Сподіваюся, допоможу Жироні усім, чим зможу,

– заявив Циганков.

Перше інтерв'ю Циганкова в Жироні:

Нагадаємо, що Циганков виступав за дорослу команду Динамо з 2016 року. За цей час він став чемпіоном України у 2021 році, а також виграв два Кубки та три Суперкубки країни. Цього сезону 25-річний вінгер відзначився 8 голами та 5 асистами у 19-ти поєдинках.

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Його нинішній клуб Жирона йде на 11 місці в чемпіонаті Іспанії. Команда не програє сім ігор поспіль в Ла Лізі та відстає від єврокубкової зони на шість очок. У останньому поєдинку Жирона подолала Севілью (2:1), а на саму гру завітав і Циганков.