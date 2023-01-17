17 січня 2023 року Віктор Циганков офіційно став гравцем іспанської Жирони. Клуб викупив його контракт за 5 мільйонів євро. Ще Динамо отримає 50% від суми наступного трансферу Циганкова.

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Динамо не дуже хотіло відпускати Циганкова. Але його контракт закінчувався влітку 2023 року, а підписувати нову угоду з Динамо сам гравець не хотів.

При цьому Циганков не дуже хотів покидати Динамо безкоштовно. Як вихованець клубу, він хотів, щоб Динамо могло заробити на його трансфері. Так і сталося.

Після офіційного переходу, Циганков записав відеозвернення до Динамо та вболівальників, а також захисників України. Сайт 24 каналу дає повний текст цього звернення.

Звернення Віктора Циганкова до вболівальників після переходу в Жирону

"Всім привіт. Я сподіваюся у вас все добре, у ваших сімей все добре, що ви у безпеці та нічого не загрожує вашому життю.

Прийшов момент, коли я прощаюся з клубом Динамо Київ. Звичайно, я це бачив трошки інакше, але, на жаль, є так, як є. Ми таки зуміли домовитися з Динамо Київ, що я піду саме взимку, що клуб отримає за мене гроші. Тому що клуб мене виховав, зробив з мене того футболіста, яким є я на сьогодні. Я приїхав у 13-річному віці в Київ, і сьогодні у 25 років я маю нагоду грати в одній з найкращих ліг світу.

Тому в кінці лише слова подяки. Хочеться подякувати всім, хто причетний до клубу Динамо Київ – працівникам, тренерському штабу, гравцям – від академії до першої команди. Я пройшов весь цей шлях із вами. І просто хочу вам сказати дякую. І ваша заслуга те, що сьогодні у мене є можливість спробувати свої сили у сильному чемпіонаті.

Дякую вболівальникам. За все. За критику. За те, що так палко підтримували нас, навіть коли щось йшло не так. Були й добрі часи, були погані, але все одно маю лише слова подяки.

Бажаю Динамо тільки перемог, тільки перших місць, тільки Ліги чемпіонів, тільки трофеїв. Я ваш уболівальник до останніх днів. І буду підтримуватиму команду, але вже з іншого боку.

Окремо дякую нашим воїнам, які захищають нашу країну, нашу Незалежність, наші кордони. І завдяки яким я маю нагоду поїхати та грати в одному з найкращих чемпіонатів. Дуже вам дякую. Сподіваюсь ви повернетеся додому цілими до своїх родин, дітей. Щоб все у вас було добре, щоб скоріше закінчилася війна і ми перемогли.

Я дуже сумую за всіма – за Динамо Київ та Україною"