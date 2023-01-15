Гравець київського Динамо Віктор Циганков влітку стане гравцем іспанської Жирони. За повідомленням ЗМІ, вінгер "біло-синіх" підписав попередній контракт і пройшов медогляд.

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Іспанці назвали Циганкова ізраїльським нападником

Іспанське видання L’Esportiu De Catalunya опублікувало новину про перехід Циганкова у Жирону. Місцевий журналіст чомусь вирішив, що Віктор – ізраїльський футболіст.

Справа в тому, що Циганков народився в Ізраїлі в 1997 році. В цей час його батько, відомий воротар Віталій Циганков грав за місцеві клуби. Тож іспанські журналісти вирішили, що Віктор представляє Ізраїль.

Іспанці помилково назвали Циганкова ізраїльтянином / скріншот L’Esportiu De Catalunya

Варто відзначити, що Циганков з 2016 року виступає за збірну України. За цей час він зіграв за "синьо-жовтих" 43 матчі, в тому числі два проти збірної Іспанії в розіграші Ліги націй.

Епопея з переходом Циганкова в закордонний клуб