Гравець київського Динамо Віктор Циганков влітку стане гравцем іспанської Жирони. За повідомленням ЗМІ, вінгер "біло-синіх" підписав попередній контракт і пройшов медогляд.

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Іспанці назвали Циганкова ізраїльським нападником

Іспанське видання L’Esportiu De Catalunya опублікувало новину про перехід Циганкова у Жирону. Місцевий журналіст чомусь вирішив, що Віктор – ізраїльський футболіст.

Справа в тому, що Циганков народився в Ізраїлі в 1997 році. В цей час його батько, відомий воротар Віталій Циганков грав за місцеві клуби. Тож іспанські журналісти вирішили, що Віктор представляє Ізраїль.

Іспанці помилково назвали Циганкова ізраїльтянином / скріншот L’Esportiu De Catalunya

Епопея з переходом Циганкова в закордонний клуб

  • Нагадаємо, що 30 червня 2023 року у Віктора Циганкова закінчується контракт із київським Динамо.
  • Керівництво "біло-синіх" було впевнене, що лідер киян підпише новий контракт з рідним клубом.
  • Проте Віктор мріяв грати у європейських чемпіонатах, тож підписав попередню угоду з Жироною.
  • Гравець перейде до нового клубу на правах вільного агента, а Динамо не отримає компенсацію за свого вихованця.
  • У нинішньому сезоні Циганков забив 9 голів та віддав 6 асистів у 23 матчах.