Гравець київського Динамо Віктор Циганков влітку стане гравцем іспанської Жирони. За повідомленням ЗМІ, вінгер "біло-синіх" підписав попередній контракт і пройшов медогляд.
Читайте також Дніпро-1 встановило ціну на Довбика: скільки клуби повинні заплатити за забивного нападника
Іспанці назвали Циганкова ізраїльським нападником
Іспанське видання L’Esportiu De Catalunya опублікувало новину про перехід Циганкова у Жирону. Місцевий журналіст чомусь вирішив, що Віктор – ізраїльський футболіст.
Справа в тому, що Циганков народився в Ізраїлі в 1997 році. В цей час його батько, відомий воротар Віталій Циганков грав за місцеві клуби. Тож іспанські журналісти вирішили, що Віктор представляє Ізраїль.
Іспанці помилково назвали Циганкова ізраїльтянином / скріншот L’Esportiu De Catalunya
Епопея з переходом Циганкова в закордонний клуб
- Нагадаємо, що 30 червня 2023 року у Віктора Циганкова закінчується контракт із київським Динамо.
- Керівництво "біло-синіх" було впевнене, що лідер киян підпише новий контракт з рідним клубом.
- Проте Віктор мріяв грати у європейських чемпіонатах, тож підписав попередню угоду з Жироною.
- Гравець перейде до нового клубу на правах вільного агента, а Динамо не отримає компенсацію за свого вихованця.
- У нинішньому сезоні Циганков забив 9 голів та віддав 6 асистів у 23 матчах.