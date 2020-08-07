Провідні тенісисти з топ-20 АТР можуть пропустити американський турнір. Вони просять пом'якшити медичний протокол.

Тенісисти провели відеоконференцію з представниками Асоціації тенісу США і АТР. За її підсумками спортсмени пригрозили, що можуть не поїхати на US Open, повідомляє Marca.

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Бойкот тенісистів

Спортсмени не хочуть проходити обов'язковий карантин після турніру в Америці.

Таке рішення тенісисти обговорили ще тиждень тому на приватній конференції.

Раніше четверо провідних тенісистів вже відмовились від участі. Це Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Стен Вавринка та бойфренд української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс.

Сам турнір у Америці має відбуватись з 31 серпня по 13 вересня.

Чинний володар титулу US Open Рафаель Надаль заявив, що не хоче ризикувати своїм здоров'я та всієї команди. Він глибоко стурбований ситуацією у світі пов'язана з коронавірусом.