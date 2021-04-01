На US Open хочуть використовувати дрони для доставки рушників тенісистам: відео

Джерело:твітер US Open
На Відкритому чемпіонаті США (US Open) можуть відмовитися від волонтерів, які подають тенісистам рушники. Людей вже у 2021 році можуть замінити дрони.
US Open вирішив протестувати використання дронів для доставки рушників гравцям на турнірі 2021 року.
Варте уваги 19-річний тенісист з Великої Британії втратив свідомість прямо під час матчу у Маямі: відео
Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах US Open. На відео показано, як дрон доставлятиме рушник тенісистам.
Використання дронів дозволить уникнути контакту між тенісистом та людиною, яка подає рушник.
US Open може стати першим турніром, на якому використовується подібна технологія.US Open-2021 має відбутися 30 серпня – 12 вересня у Нью-Йорку (США). Чинним чемпіоном турніру є австрієць Домінік Тім та японка Наомі Осака.