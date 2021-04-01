На US Open хотят использовать дроны для доставки полотенец теннисистам: видео
На Открытом чемпионате США (US Open) могут отказаться от волонтеров, подающих теннисистам полотенца. Людей уже в 2021 году могут заменить дроны.
Источник:твиттер US Open
Дроны на US Open
US Open решил протестировать использование дронов для доставки полотенец игрокам на турнире 2021 года.
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Соответствующее видео появилось в социальных сетях US Open. На видео показано, как дрон будет доставлять полотенце теннисистам.
Использование дронов позволит избежать контакта между теннисистом и человеком, который подает полотенце.
US Open может стать первым турниром, на котором используется подобная технология.
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