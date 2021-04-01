На Открытом чемпионате США (US Open) могут отказаться от волонтеров, подающих теннисистам полотенца. Людей уже в 2021 году могут заменить дроны.

Дроны на US Open US Open решил протестировать использование дронов для доставки полотенец игрокам на турнире 2021 года. Стоящее 19-летний теннисист из Великобритании потерял сознание прямо во время матча в Майами: видео Соответствующее видео появилось в социальных сетях US Open. На видео показано, как дрон будет доставлять полотенце теннисистам. BREAKING: The US Open to test the use of drone technology to deliver player towels at 2021 tournament. pic.twitter.com/4Asf4wuiap — US Open Tennis (@usopen) April 1, 2021 Использование дронов позволит избежать контакта между теннисистом и человеком, который подает полотенце. US Open может стать первым турниром, на котором используется подобная технология. US Open-2021 должен состояться 30 августа – 12 сентября в Нью-Йорке (США). Действующие чемпионы турнира – австриец Доминик Тим и японка Наоми Осака.