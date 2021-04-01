На Відкритому чемпіонаті США (US Open) можуть відмовитися від волонтерів, які подають тенісистам рушники. Людей вже у 2021 році можуть замінити дрони.

Дрони на US Open US Open вирішив протестувати використання дронів для доставки рушників гравцям на турнірі 2021 року. Варте уваги 19-річний тенісист з Великої Британії втратив свідомість прямо під час матчу у Маямі: відео Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах US Open. На відео показано, як дрон доставлятиме рушник тенісистам. BREAKING: The US Open to test the use of drone technology to deliver player towels at 2021 tournament. pic.twitter.com/4Asf4wuiap — US Open Tennis (@usopen) April 1, 2021 Використання дронів дозволить уникнути контакту між тенісистом та людиною, яка подає рушник. US Open може стати першим турніром, на якому використовується подібна технологія. US Open-2021 має відбутися 30 серпня – 12 вересня у Нью-Йорку (США). Чинним чемпіоном турніру є австрієць Домінік Тім та японка Наомі Осака.