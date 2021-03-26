19-річний тенісист з Великої Британії втратив свідомість прямо під час матчу у Маямі: відео
У четвер, 25 березня, британський тенісист Джек Дрейпер дебютував на турнірі ATP у Маямі (США). Британець не зумів дограти матч до кінця через сонячний удар.
Джерело:Eurosport
Неприємний дебют
Джей Дрейпер отримав від організаторів турніру у Маямі wildcard. У стартовому матчі змагань британець вийшов на корт проти представника Казахстану Михаїла Кукушкіна.
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Вже за рахунку 5:6 у першому сеті британський тенісист взяв медичний тайм-аут, щоб виміряти тиск. Після консультації з медиками 19-річний тенісист вирішив продовжувати поєдинок. Але вже у брейк-пойнті намагався дістати м'яч та звалився на корт. Медики, які були неподалік, миттєво підбігли до британця, це зробив і його суперник.
Дрейпер втратив свідомість через сонячний удар. Після медичної допомоги тенісист підійнявся на власні ноги, але продовжити зустріч вже не зміг.
- Раніше Дрейпер 6 разів ставав переможцем на турнірах ITF. У 2018 році зіграв у фіналі юніорського Вімблдону.
- Кукушкін вийшов у наступне коло турніру, де на нього вже чекатиме поєдинок проти росіянина Аслана Карацева. Тенісисти вийдуть на корт у Маямі 27 березня.
Відеоогляд гри та моменту падіння Дрейпена
- Еліна Світоліна – єдина з українок, яка продовжує свою боротьбу на турнірі у Маямі. Одеситка у першому колі з труднощами здолала американку Шелбі Роджерс. Перша ракетка України програла у першому сеті, але зробила неймовірний камбек у грі.
- У наступному турі Світоліна зіграє проти росіянки Єкатєріни Александрової. Еліна вийде на корт 27 березня.
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