Японська тенісистка Наомі Осака знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства у США. Тенісистка вирішила не виходити на корт після того, як копи скалічили 29-річного темношкірого Джейкоба Блейка.

Осака заявила про те, що бойкотуватиме матч, у своєму твіттері. Вона підтримала команди НБА, які вирішили не виходити на матчі.

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Коли вже буде досить?

"Я в першу чергу темношкіра жінка, а потім вже спортсменка. І як темношкіра жінка я вважаю, що є справи важливіші за мій матч. Я не очікую, що моя відмова призведе до чогось радикального, але якщо я зможу запустити обговорення у спорті, який здебільшого білий, я вважатиму це кроком у правильному напрямку.

Мене нудить, коли я бачу, як поліція продовжує геноцид темношкірих. Я втомилася від того, що раз в кілька днів з'являється новий хештег і мені доводиться знову і знову говорити одне й те саме. Коли вже буде досить?", – написала японка.

Що відомо про Осаку? 22-річна тенісистка є колишньою першою ракеткою світу. Осака – чемпіонка US Open 2018 та Australian Open 2019. Наомі – перша японка, яка виграла титул Гренд Слем.

Матчі вирішили відкласти

ATP, WTA і USTA, що організовують тенісні турніри, оголосили, що в четвер матчі взагалі не відбудуться.

Теніс займає колективну позицію проти расової нерівності та соціальної несправедливості, які знову вийшли на перший план у Сполучених Штатах,

– йдеться у заяві.

Відтак, турнір зупинений і відновиться в п'ятницю, коли повинні пройти півфінали. Фінали перенесені на суботу.

Ще не відомо, чи проведе Осака свій матч проти Елізи Мертенс.

Що відомо про інцидент за участі Джейкоба Блейка

Інцидент стався 22 серпня. Правоохоронці буцімто приїхали на виклик через побутову сварку.

У мережі опублікували відео з місця події, на якому помітно, як Блейк виходить з авто на вимогу поліції. Тоді чоловік лягає на машину, після чого один з копів хапає його за футболку і стріляє щонайменше декілька разів.

Адвокати Блейка пізніше зазначили, що він намагався "владнати сімейну сварку" між двома жінками. Цю інформацію підтверджують і очевидці.

За словами нареченої Блейка Лакіши Букер, в авто під час стрілянини перебували троє дітей Блейка, які все бачили.

29-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Куля пошкодила його хребет, через що Блейк лишається паралізованим.

Двох правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи. Проти них розпочали справу через можливе перевищення службових повноважень.

Дивіться відео інциденту між поліцейськими та Блейком (18+)