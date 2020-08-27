Тенісистка Осака бойкотувала матч у США через поранення копами темношкірого
Японська тенісистка Наомі Осака знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства у США. Тенісистка вирішила не виходити на корт після того, як копи скалічили 29-річного темношкірого Джейкоба Блейка.
Осака заявила про те, що бойкотуватиме матч, у своєму твіттері. Вона підтримала команди НБА, які вирішили не виходити на матчі.
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Коли вже буде досить?
"Я в першу чергу темношкіра жінка, а потім вже спортсменка. І як темношкіра жінка я вважаю, що є справи важливіші за мій матч. Я не очікую, що моя відмова призведе до чогось радикального, але якщо я зможу запустити обговорення у спорті, який здебільшого білий, я вважатиму це кроком у правильному напрямку.
Мене нудить, коли я бачу, як поліція продовжує геноцид темношкірих. Я втомилася від того, що раз в кілька днів з'являється новий хештег і мені доводиться знову і знову говорити одне й те саме. Коли вже буде досить?", – написала японка.
Що відомо про Осаку?22-річна тенісистка є колишньою першою ракеткою світу. Осака – чемпіонка US Open 2018 та Australian Open 2019. Наомі – перша японка, яка виграла титул Гренд Слем.
Матчі вирішили відкласти
ATP, WTA і USTA, що організовують тенісні турніри, оголосили, що в четвер матчі взагалі не відбудуться.
Теніс займає колективну позицію проти расової нерівності та соціальної несправедливості, які знову вийшли на перший план у Сполучених Штатах,
– йдеться у заяві.
Відтак, турнір зупинений і відновиться в п'ятницю, коли повинні пройти півфінали. Фінали перенесені на суботу.
Ще не відомо, чи проведе Осака свій матч проти Елізи Мертенс.
Що відомо про інцидент за участі Джейкоба Блейка
- Інцидент стався 22 серпня. Правоохоронці буцімто приїхали на виклик через побутову сварку.
- У мережі опублікували відео з місця події, на якому помітно, як Блейк виходить з авто на вимогу поліції. Тоді чоловік лягає на машину, після чого один з копів хапає його за футболку і стріляє щонайменше декілька разів.
- Адвокати Блейка пізніше зазначили, що він намагався "владнати сімейну сварку" між двома жінками. Цю інформацію підтверджують і очевидці.
- За словами нареченої Блейка Лакіши Букер, в авто під час стрілянини перебували троє дітей Блейка, які все бачили.
- 29-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Куля пошкодила його хребет, через що Блейк лишається паралізованим.
- Двох правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи. Проти них розпочали справу через можливе перевищення службових повноважень.
Дивіться відео інциденту між поліцейськими та Блейком (18+)