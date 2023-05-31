Неприпустимий вчинок: міністерка спорту Франції засудила Джоковича за політичну заяву про Косово

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович опинився в центрі скандалу під час Ролан Гарроса. Гучна політична заява серба не пройшла повз увагу уряду Франції.

Зірка світового тенісу Новак Джокович після перемоги в першому раунді турніру Ролан Гаррос зробив напис на камері: "Косово – це серце Сербії. Зупиніть насильство". Таким чином сербський тенісист відреагував на події в балканській державі.

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Подібне не повинне повторитися

Федерація тенісу Франції вирішила не загострювати конфлікт та не покарала зіркового тенісиста. Проте в уряді країни-організаторки чемпіонату більш жорстко висловилися про вчинок Джоковича.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера нагадала про принцип нейтралітету в спорті.

"Існує принцип нейтралітету на полі гри. Спортсмен може вільно висловлювати меседж про захист прав людини, повідомлення, які об’єднують народи навколо універсальних цінностей.

Але в цьому випадку це було повідомлення, яке є дуже активістським, дуже політичним. Ви не повинні втручатися в це, особливо в нинішніх обставинах. Подібне не повинне повторитися", – зауважила Удеа-Кастера.

Міністерка спорту, яка раніше очолювала Федерацію тенісу Франції, також повідомила, що директорка Ролан Гаррос Амелі Моресмо спілкувалася з Джоковичем і його оточенням.