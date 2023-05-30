Третя ракетка світу Новак Джокович після перемоги над Александром Ковачевичем вирішив розгорнути політичну полеміку, написавши на відеокамері: "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство". Спортсмен скористався своєю публічністю для політичних заяв, хоча сам так не вважає.

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Вирішили закрити очі на провокацію

На післяматчевому брифінгу Джокович пояснив свою поведінку. Тенісист розповів, що його батько народився в Косово, а тому вирішив підтримати сербський народ.

Федерація тенісу Франції (FFT) опублікувала коротку заяву після того, як пролунали заклики покарати Джоковича.

Не існує офіційних правил на турнірах Грендслем щодо того, що гравці можуть або не можуть казати. FFT не робитиме жодних заяв і не займатиме жодної позиції щодо цього,

– заявили в організації.

Зазначимо, що провокативну поведінку тенісиста прокоментував колишній міністр закордонних справ Косово Петріт Селімі, провівши паралель з росіянами.

"Тож якщо російський гравець завтра напише: "Крим і Донбас — це серце Росії. Припиніть насильство", це буде круто?", – написав Селімі у Twitter.

Нагадаємо, що на політичну заяву фаворита Ролан Гарроса відреагували Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Колишні тенісисти, які боронять Україну на фронті, нагадали сербу його висловлювання про вторгнення Росії.