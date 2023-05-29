У Франції стартував другий у цьому році тенісний турнір Grand Slam Ролан Гаррос. Одним із головних фаворитів у чоловіків є серб Новак Джокович, пише 24 канал.

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Третя ракетка світу стартувала з перемоги на ґрунтовому змаганні. Ноле у трьох сетах подолав американця Александара Ковачевича, теж етнічного серба.

Після поєдинку Джокович вирішив провести політичну акцію. Тенісист підійшов до камери та фломастером написав на ній: "Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство".



Звернення Новака Джоковича / instagram.com/sportmaniak__

Конфлікт між Сербією та Косовим

Нагадаємо, що ще у 2008 році, коли Косово оголосило про свою незалежність від Сербії, Джокович виступив на територіальну цілісність своєї Батьківщини. Зараз же Новак вирішив нагадати про напружені відносини між країнами.

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Нещодавно відбулась чергова ескалація на фоні виборів у Косовому. Етнічні серби відмовились допускати до влади проалбанських політиків. Спецназ країни застосовує силу до протестантів.

У свою чергу Сербія привела у бойову готовність свою армію. НАТО ж закликало Косово до термінової деескалації ситуації в регіоні. При цьому ще у березні країни досягли угоди про нормалізацію відносин.