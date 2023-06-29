Попри намагання Міжнародного олімпійського комітету легалізувати атлетів з Росії та Білорусі, багато держав демонструють здоровий глузд. У середу, 28 червня, уряд Чехії ухвалив важливе рішення стосовно російських спортсменів.

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Рішучий крок Чехії

Згідно з постановою уряду, російським атлетам заборонено брати участь в індивідуальних та командних змаганнях на території Чеської Республіки. Крім того, чеським спортсменам та тренерам заборонили змагатися в турнірах, які проводить Росія.

Ці обмеження стосуються всіх видів спорту без виключення. Чи поширюється заборона білоруських спортсменів – не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше Олімпійський комітет Чехії закликав не допустити атлетів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді-2024. Спортивні санкції та обмеження стосовно країн-терористів повинні тривати до завершення агресії проти України.

До слова. Раніше чеським хокеїстам, які грають у російській Континентальній хокейній лізі, заборонили грати за збірну. Тож санкційна удавка для Росії посилюється.