На комітеті молоді та спорту були розглянуті деякі важливі питання. Зокрема, вони стосувалися відсторонення "нейтральних" спортсменів від змагань.

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Іспанія змогла – тепер черга Франції

Про це повідомив олімпійський чемпіон, а нині депутат, Жан Беленюк. За його словами, було прийняте рішення рекомендувати Верховній Раді України схвалити звернення до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям. Зокрема, звернутися до Президента Франції Емануеля Макрона, який може мати вирішальний вплив на присутність атлетів із країн-терористок на Олімпіаді, яка відбудеться у Парижі.

Варто зазначити, що Іспанія не надала візи спортсменам рф та рб для участі у молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби, і це є дуже гарний приклад для інших країн, у тому числі для Франції,

– йдеться у повідомленні Беленюка.

Також комітет запропонував парламенту затвердити пропозиції щодо застосування персональних санкцій до представників спортивних організацій Росії та Білорусі, яких "нейтральними" назвати дуже складно.

Мова йде про Аркадія Дворковича (президента Міжнародної шахової федерації), Максима Агапітова (президент федерації важкої атлетики рф), Володимира Єшеєва (президент федерації рф стрільби з луку) та багато інших. Сподіваємось, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримає нашу ініціативу і рекомендує народним депутатам під час одного з чергових засідань підтримати відповідну постанову,

– зазначив український чемпіон.

Третім пунктом результату засідання Жан назвав ініціювання збільшення з 10 до 30 премій для відзначення більшої кількості молодих громадян України, які зі зброєю в руках захищають незалежність та територіальну цілісність України.

Дуже хочеться вірити, що шановний Еммануель Макрон та інші лідери держав нарешті приймуть правильне рішення. Адже ігнорувати заклики росіян їхати на Олімпіаду на танках не пасує лідерам могутніх країн. А поки чекаємо на реакцію.