Несмотря на попытки Международного олимпийского комитета легализовать атлетов из России и Беларуси, многие государства демонстрируют здравый смысл. В среду, 28 июня, правительство Чехии приняло важное решение в отношении российских спортсменов.
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Решительный шаг Чехии
Согласно постановлению правительства, российским атлетам запрещено участвовать в индивидуальных и командных состязаниях на территории Чешской Республики. Кроме того, чешским спортсменам и тренерам запретили соревноваться в турнирах, проводимых Россией.
Эти ограничения относятся ко всем видам спорта без исключения. Распространяется ли запрет на белорусских спортсменов – не сообщается.
Напомним, что ранее Олимпийский комитет Чехии призвал не допустить атлетов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024. Спортивные санкции и ограничения в отношении стран-террористов должны продолжаться до завершения агрессии против Украины.