Ба більше, Данія планує лишити міжнародну футбольну федерацію разом з кількома європейськими країнами. Про це рішення повідомив генеральний директор Данського футбольного Союзу Якуб Єнсен, інформує 24 канал.

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Данія давно ухвалила це рішення

Це рішення ухвалене не зараз. Для нас давно все ясно. Ми обговорювали це в скандинавському регіоні з серпня, а зараз це переосмислили. Я припускаю, що можуть виникнути проблеми, якщо Данія піде одна,

– зазначив Єнсен.

Він додав, що зараз треба подумати над питанням, як повернути довіру до міжнародної футбольної федерації. Разом зі скандинавськими колегами Данія повинна оцінити те, що сталося, а потім розробити стратегію.

Так, у міжнародній футбольній федерації заявили, що видадуть жовту картку усім, хто вийде з капітанською пов'язкою One Love. Через це виникли суперечки, чи є правові підстави для отримання жовтої картки за такі дії. А вони є.

"У ФІФА проходять вибори президента. До ФІФА входить 211 країн, і я розумію, що чинний президент має заяви про підтримку з 207 країн. Данії серед цих країн нема і не буде", – наголосив генеральний директор Данського Футбольного Союзу.

Що відомо про скандал з пов'язками One Love

Міжнародна футбольна федерація заборонила використовувати капітанські пов'язки One Love, які зроблені для підтримки ЛГБТ-спільноти. У ФІФА заявили, що накладуть спортивні санкції на гравців з такими пов'язками. Тобто вони одразу гратимуть з жовтою карткою, а ще одна призведе до вилучення гравця.

Багато хто сприйняв пов'язки як символічний протест проти законів країни-господарки чемпіонату світу з футболу Катару. Адже там гомосексуалізм є незаконним.

Згодом європейські збірні відмовились грати з пов'язками, щоб не ставити гравців у положення, коли вони можуть зіткнутися зі спортивними санкціями. У нідерландській федерації пояснили, що для національних збірних на турнірі пріоритетом є перемоги в матчах.

Збірна Німеччини сміливо виступила проти дій ФІФА та Катару на ЧС-2022. "Бундестім" перед матчем зробив командну фотографію, на якій усі футболісти прикрили рот рукою. У такий спосіб гравці висловили протест проти обмеження свободи слова і заборону використовувати пов'язки One Love.