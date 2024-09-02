Чемпіонат України 2024-2025 пішов на паузу через матчі для збірних. Останній тур літа вийшов неповним через форс-мажорні обставини, адже матч Кривбас – Шахтар не дограли через повітряну тривогу, пише 24 Канал.
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Гарна результативність
У семи матчах 5 туру УПЛ команди оформили 22 голи, тобто в середньому всього 3,14 м'яча за матч. Це доволі високий показник для нашого чемпіонату! Лише матч у Львові між Карпатами та Ворсклою завершився внічию. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.
Оболонь – Зоря 0:2
Рух – Інгулець 5:0
Карпати – Ворскла 1:1
Олександрія – Колос 2:1
Чорноморець – Полісся 1:4
Верес – Лівий Берег 1:3
Динамо – ЛНЗ 1:0
Основні моменти 5 туру
Поки Шахтар буксує, а Динамо переносить матчі, на першому місці закріплюється Олександрія. Команда Руслана Ротаня здобула четверту поспіль перемогу в сезоні. "Аграрії" на класі розібрались із Колосом, який поки скоріше розчаровує своїх фанатів.
Динамо теж продовжує свою переможну ходу в УПЛ. Кияни мінімально здолали ЛНЗ, але через невелику кількість ігор "біло-сині" йдуть лише четвертими.
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Між Олександрією та Динамо розташувались амбітні Полісся та Рух. У звітному турі обидві команди не помітили аутсайдерів чемпіонату, розгромивши Чорноморець та Інгулець відповідно.
Другу перемогу поспіль здобув Лівий Берег, який переграв конкурента у боротьбі за виживання Верес. Кияни залишили зону вильоту, а ось інша столична команда Оболонь залишається останньою.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Олександрія
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|Полісся
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|5
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|6
|Зоря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбас
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтар
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Лівий Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Карпати
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|Чорноморець
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|Інгулець
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Варто знати Лівий Берег у Рівному розгромив Верес та здобув другу перемогу в УПЛ
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Олександр Назаренко (Полісся) – 5
- Ігор Краснопір (Рух) – 4
- Ілля Квасниця (Рух) – 3
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 3
- Кирило Ковалець (Олександрія) – 3
Розклад 4 туру чемпіонату України
- 13 вересня (п'ятниця), 18:00. Оболонь – Олександрія
- 14 вересня (субота), 13:00. Інгулець – Чорноморець
- 14 вересня (субота), 15:30. Зоря – Динамо
- 14 вересня (субота), 18:00. Шахтар – Карпати
- 15 вересня (неділя), 13:00. Ворскла – Рух
- 15 вересня (неділя), 15:30. Лівий Берег – Кривбас
- 15 вересня (неділя), 18:00. Полісся – Верес
- 16 вересня (понеділок), 18:00. ЛНЗ – Колос