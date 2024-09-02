Чемпіонат України 2024-2025 пішов на паузу через матчі для збірних. Останній тур літа вийшов неповним через форс-мажорні обставини, адже матч Кривбас – Шахтар не дограли через повітряну тривогу, пише 24 Канал.

До теми Росіяни зірвали центральний матч 5-го туру УПЛ між Кривбасом і Шахтарем

Гарна результативність

У семи матчах 5 туру УПЛ команди оформили 22 голи, тобто в середньому всього 3,14 м'яча за матч. Це доволі високий показник для нашого чемпіонату! Лише матч у Львові між Карпатами та Ворсклою завершився внічию. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Оболонь – Зоря 0:2

Рух – Інгулець 5:0

Карпати – Ворскла 1:1

Олександрія – Колос 2:1

Чорноморець – Полісся 1:4

Верес – Лівий Берег 1:3

Динамо – ЛНЗ 1:0

Основні моменти 5 туру

Поки Шахтар буксує, а Динамо переносить матчі, на першому місці закріплюється Олександрія. Команда Руслана Ротаня здобула четверту поспіль перемогу в сезоні. "Аграрії" на класі розібрались із Колосом, який поки скоріше розчаровує своїх фанатів.

Динамо теж продовжує свою переможну ходу в УПЛ. Кияни мінімально здолали ЛНЗ, але через невелику кількість ігор "біло-сині" йдуть лише четвертими.

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Між Олександрією та Динамо розташувались амбітні Полісся та Рух. У звітному турі обидві команди не помітили аутсайдерів чемпіонату, розгромивши Чорноморець та Інгулець відповідно.

Другу перемогу поспіль здобув Лівий Берег, який переграв конкурента у боротьбі за виживання Верес. Кияни залишили зону вильоту, а ось інша столична команда Оболонь залишається останньою.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Олександрія 4 4 0 0 10-5 12 2 Полісся 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 5 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 6 Зоря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбас 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтар 4 2 0 2 9-5 6 10 Лівий Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпати 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Чорноморець 5 1 0 4 2-7 3 14 Інгулець 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Варто знати Лівий Берег у Рівному розгромив Верес та здобув другу перемогу в УПЛ

Найкращі бомбардири УПЛ:

Олександр Назаренко (Полісся) – 5 Ігор Краснопір (Рух) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Олександр Філіппов (Олександрія) – 3 Кирило Ковалець (Олександрія) – 3

Розклад 4 туру чемпіонату України