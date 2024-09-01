Верес – Лівий Берег 1:3

Голи: Степанюк, 15 – Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (П)

Верес у тяжкому матчі не зміг перемогти столичну команду. Лівий Берег у першому для себе сезоні в чемпіонату України здобуває другу перемогу у пяти турах елітного дивізіону, пише 24 канал.

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Кволий перший тайм від обох команд

Спочатку першого тайму команди просто перекатували м'яч по футбольному полю, щоб знайти свій шанс. Згодом Верес почав активніше атакувати ворота Лівого Берега та вже на 15-й хвилині гравець рівненців зміг відкрити рахунок.

"Червоно-чорні" виграли верхову боротьбу перед карним майданчиком "лелек". Автором забитого голу став Руслан Степанюк. Після цього команти продовжили тримати м'яч, так і завершилась перша половина гри.

"Лелеки" вирвали перемогу у другому таймі

У середині другого тайму колектив з Києва узяв гру під свій контроль та зрівняв рахунок. На 66-й хвилині відзначився гравець "лелек" – Клім Приходько. За десять хвилин до кінця гри "зелено-жовті" змогли вийти вперед, завдяки голу Тараса Галаса.

На 87-й хвилині Руслан Дедух успішно реалізовує пенальті та добиває Верес. У підсумку Лівий Берег їде додому, здобувши ще три залікових бали.

Наступний матч Верес поїде в Житомир у гості до Полісся – 14 вересня, а Лівий Берег у цей же день прийматиме удома колектив Юрія Вернидуба. Час проведення ігор ще не визначено.