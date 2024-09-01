Динамо – ЛНЗ 1:0

Гол: Ярмоленко, 22 (з пенальті)

Перед звітним туром черкаська команда знаходилася вище за киян у турнірній таблиці. Проте через зайнятість у єврокубках "біло-сині" зіграли лише два матчі, пише 24 Канал.

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Динамо йде без втрат у чемпіонаті

У складі Динамо дебютував Валентин Рубчинський, який вийшов у стартовій одинадцятці. Вже на перших хвилинах зустрічі колишній гравець Дніпра-1 міг відзначитися голом. Проте його удару з перспективної позиції бракувало влучності.

На 19-й хвилині зустрічі Піхальонок увірвався до штрафного майданчика гостей, де був збитий захисником. Арбітр вказав на позначку.

До м'яча підійшов Андрій Ярмоленко, який впевнено переграв голкіпера. Ветеран українського футболу поповнив свій бомбардирський рахунок.

М'яч ще одного разу потрапив до сітки воріт ЛНЗ після удару Ярмоленка. Досвідчений вінгер добив шкіряного після пострілу Ваната. Проте арбітр скасував гол через офсайд в Андрія.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу киян з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Динамо – ЛНЗ

Турнірне становище команд