Центральний матч туру тривав лише 50 хвилин. Через повітряну тривогу поєдинок був перерваний.

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Матч Кривбас – Шахтар не був дограний

На цей момент господарі поля поступалися "гірникам" з рахунком 0:1. У складі гостей голом відзначився Тарас Степаненко.

Через тривалу повітряну тривогу в Дніпропетровській області матч не був дограний. Російські терористи вчергове продемонстрували своє справжнє обличчя.

Гравці команд у бомбосховищі чекали завершення повітряної тривоги.

Гравці Шахтаря у бомбосховищі / фото "гірників"

За повідомленням пресслужби Кривбасу, матч буде дограний в одну з резервних дат УПЛ. Команди не могли зіграти 2 вересня, адже в цей день відкривається міжнародне вікно ФІФА і клуб зобов'язані відпустити гравців до складу збірних.

Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня російська ракета знищила готель "Аврора" у Кривому Розі, де мали проживати футболісти Шахтаря. Попри постійні обстріли міста "гірники" приїхали на матч з Кривбасом. Однак навіть у вихідний день терористи не дали зіграли поєдинок.