Чемпионат Украины 2024-2025 ушел на паузу из-за матчей для сборных. Последний тур лета получился неполным из-за форс-мажорных обстоятельств, ведь матч Кривбасс – Шахтер не доиграли из-за воздушной тревоги, пишет 24 Канал.

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Хорошая результативность

В семи матчах 5 тура УПЛ команды оформили 22 гола, то есть в среднем всего 3,14 мяча за матч. Это довольно высокий показатель для нашего чемпионата! Лишь матч во Львове между Карпатами и Ворсклой завершился вничью. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Оболонь – Заря 0:2

Рух – Ингулец 5:0

Карпаты – Ворскла 1:1

Александрия – Колос 2:1

Черноморец – Полесье 1:4

Верес – Левый Берег 1:3

Динамо – ЛНЗ 1:0

Основные моменты 5 тура

Пока Шахтер буксует, а Динамо переносит матчи, на первом месте закрепляется Александрия. Команда Руслана Ротаня одержала четвертую подряд победу в сезоне. "Аграрии" на классе разобрались с Колосом, который пока скорее разочаровывает своих фанатов.

Динамо тоже продолжает свое победное шествие в УПЛ. Киевляне минимально одолели ЛНЗ, но из-за небольшого количества игр "бело-синие" идут лишь четвертыми.

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Между Александрией и Динамо расположились амбициозные Полесье и Рух. В отчетном туре обе команды не заметили аутсайдеров чемпионата, разгромив Черноморец и Ингулец соответственно.

Вторую победу подряд одержал Левый Берег, который переиграл конкурента в борьбе за выживание Верес. Киевляне покинули зону вылета, а вот другая столичная команда Оболонь остается последней.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 5 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колосс 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Стоит знать Левый Берег в Ровно разгромил Верес и одержал вторую победу в УПЛ

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Александр Назаренко (Полесье) – 5 Игорь Краснопир (Рух) – 4 Илья Квасниця (Рух) – 3 Александр Филиппов (Александрия) – 3 Кирилл Ковалец (Александрия) – 3

Расписание 4 тура чемпионата Украины