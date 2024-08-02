У суботу, 3 серпня, стартує новий сезон в чемпіонаті України з футболу. Лише на початку поточного тижня визначився останній учасник УПЛ, ним став київський клуб Лівий Берег.

До теми Лівий Берег здобуває розгромну перемогу над Минаєм і виходить в УПЛ

Іншими новачками ліги стали Інгулець та Карпати, які повернулись в елітний дивізіон після відносно недовгої перерви. 24 Канал розповідає, чого варто очікувати від команд у новому сезоні.

БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ

Одразу двоє новачків ліги з трьох виглядають головними претендентами на повернення у Першу Лігу. Недивно серед аутсайдерів бачити Лівий Берег, адже команда по суті готувалась до другого дивізіону і часу на трансфери під УПЛ майже не було.

Врятувати команду Віталія Первака може і так сильний кадрово колектив, який був ще і зіграним. А ось справи Інгульця поки не виглядають весело. До перемоги у Першій лізі петрівців довів Владислав Лупашко, але наставник вже залишив команду.

Прихід Василя Кобіна на заміну не виглядає панацеєю, ексгравець збірної України давно не тренував. Та і склад у команди доволі скромний, ще і без підсилення під УПЛ. Тому не варто очікувати високих результатів від команди з Кіровоградщини.

Так само нелегкі часи наступають для Чорноморця. Одесити залишились без Романа Григорчука, лідерів атаки Штогріна та Ієде та інших топ-виконавців (Брагару, Путря, Гучек, Кузик, Авагімян).



Олександр Бабич повертається в УПЛ / фото ФК Чорноморець

Можливо, імпульсу команді додасть досвідчений Олександр Бабич та низка орендованих у Шахтаря та Динамо гравців. Принаймні, в боротьбі за місце у перехідних іграх Чорноморець буде фаворитом.

Так само не варто очікувати класних результатів від Оболоні. Команді дуже пощастило не вилетіти минулого сезону, хоча її склад доволі скромний. При цьому влітку кияни втратили форварда Краснопіра, але встигли підібрати кількох гравців з клубів, що вилетіли.

Якщо "броварям" пощастить, на них знову мають чекати перехідні матчі. Проте і прямому вильоту не варто дивуватися. А ось хто виглядає відносним фаворитом у боротьбі за збереження прописки, так це Верес.

Рівненці непогано провели літо, не втративши основних лідерів. Більш того, команда Шандрука поповнилась воротарем Кожухарем та форвардом Степанюком. Для боротьби за виживання це непогане підсилення, тому "червоно-чорні" мають всі шанси продовжити свої виступи в УПЛ.

Головні трансфери команд:

КЛУБ ПРИЙШЛИ ПІШЛИ Верес Кожухар, Гончаренко, Куція, Степанюк Курко, Сезар, С. Шарай Чорноморець Рудько, Бутко, Янаков, Білошевський, Хобленко, Удод, Петряк Брагару, Штогрін, Ієде, Гучек, Кузик, Путряк, Авагімян, Бойчук Оболонь Курко, Вітенчук, Теслюк, Бичек Краснопір, Запорожець Лівий Берег Колісник, Галас, Банада Петренко Інгулець Жилкін, Петько, Волохатий Панасенко, Кольцов

Читайте також Одразу після війни: у Полтаві планують побудувати новий сучасний стадіон

СЕРЕДНЯКИ

Наступні чотири команди можна назвати головними середняками ліги. В їх виліт мало віриться, але і шансів зачепитися за єврокубки у них мало. Звісно, український сезон нестабільний, тому будь-який із клубів може хитнути в один із боків.

В цю категорію варто віднести ще одного новачка УПЛ Карпати. Львів'яни повернулись в еліту після чотирирічної паузи та зібрали доволі пристойний склад. Клуб підібрав Адамюка, Мірошніченка та Кінарейкіна у збанкрутілого Дніпра-1, також підписали Кузика з Чорноморця та кількох легіонерів.

При цьому втрати мінімальні, а на тренерській лаві Маркевича замінив вже згаданий вище Лупашко. Спеціаліст прекрасно показав себе в Інгульці, тому можна очікувати від нього побудови конкурентної команди у Львові. Але про єврокубки можна буде задуматися лише наступного сезону.



Новий тренерський штаб Карпат на чолі із Владиславом Лупашком / фото ФК Карпати

Колос також навряд чи зможе стрибнути вище голови. Зміна тренера поки невідомо як вплине на команду, у Поздєєва не було змоги показати свої скіли. Непогано виглядає підписання Третьякова Алефіренка, але при цьому ковалівці втратили основного воротаря Фесюна та захисника Чорноморця.

Ворскла не має хвилюватися щодо виживання та навіть могла б помріяти про єврокубки. Із суттєвих втрат полтавців варто виділити Степанюка, але при цьому підопічні Долганського непогано підсилились та не втратили інших лідерів.

Проте в УПЛ є чимало клубів з більшими перспективами, тому Ворсклу варто очікувати в середині таблиці. Там же має бути і ЛНЗ, який минулого сезону стрибнув вище голови (7 місце).



ЛНЗ мріє про єврокубки / фото ФК ЛНЗ

Черкаська команда ще минулого сезону непогано закупилась легіонерами, яких зберегла на цей чемпіонат. При цьому клуб продовжив підписувати іноземців. Але зміна тренера поки не дає визначеності черкасцям. Якщо Дулуб "собаку з'їв" на УПЛ, то про Карраско поки важко сказати щось конкретне.

Головні трансфери команд:

КЛУБ ПРИЙШЛИ ПІШЛИ ЛНЗ Путря, Ангелов, Ассінор Хобленко Карпати Кемкін, Кінарейкін, Адамюк, Мірошніченко, Стеніо, Кузик Кожухар Ворскла Гучек, Чорноморець, Шкрієль, Ндукве, Ієде, Сантана, Степанюк Колос Харатін, Гагнідзе, Третьяков, Алефіренко Фесюн, Чорноморець, Гончаренко

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ЄВРОКУБКИ

Є перспективи зробити крок вперед у Олександрії. Минулого сезону "аграрії" врятувались від вильоту, але команда набила шишки та непогано підсилилась влітку.

Шабанов має посилити оборону команди, тоді як Авагімян, Мишньов та Філіппов мають додати міці в нападі. При цьому і тренер Руслан Ротань вже не буде розпиляти свою увагу на жодні збірні та зможе реалізувати свій талант у клубі.

Має також повернути свої позиції і Зоря, яка просіла минулого сезону. Команда зберегла фінансування завдяки бонусам за успішний сезон Луніна в Реалі. Проте луганці втратили Мишньова, Алефіренка, Бутка, Чурка та Снурніцина.

При цьому "біло-чорні" так і не запросили іншого тренера, а у перспективи Юрія Коваля не сильно віриться. Витягнути Зорю в єврокубки може хіба що високий кадровий потенціал, який вдалось зберегти навіть попри втрати.

Читайте також Зоря підсилилась сином легенди Динамо та збірної України

А ось Рух має всі шанси забрати одну з єврокубкових путівок. Минулого сезону львів'яни були неочікувано близько до неї, але в останньому турі впустили місце у Лізі конференцій. Влітку Рух посилив напад Краснопіром та Семотюком, тому очікуємо на боротьбу із Кривбасом та Поліссям.

Не на руку "жовто-чорним" зіграє зменшення квоти України у Європі. З цього сезону від УПЛ в єврокубки вийде лише чотири команди. Від цього може постраждати як Рух, так і Кривбас. Команда Вернидуба після несподіваної бронзи провела на диво спокійне літо.

Перед Лігою Європи криворіжці майже не підсилились, лише розширили підбір гравців у захисті. Правда, при цьому команда втратила Бескоровайного. Кривбас залишається фаворитом на місце у топ-4, оскільки зробив ставку на стабільність складу.

А ось де стабільність наразі сумнівна, так це у Полісся. Житомирці провернули близько десятка трансферів і при цьому майже не втрачали ключових гравців. З новачків в основу мають вписатися Волинець, Сарапій, Гуцуляк та Бабенко, яких підібрали з Дніпра-1.



Імад Ашур став новим головним тренером Полісся / фото ФК Полісся

Звідти ж прийшов і новий тренер Імад Ашур. Полісся вже зіграло свої матчі в Лізі конференцій, але ігри проти Олімпії залишили більше питань, ніж відповідей. В ідеальному вимірі житомирці б навіть могли кинути виклик Шахтарю та Динамо, але місце в топ-4 виглядає більш реалістичним завданням.

Головні трансфери команд:

КЛУБ ПРИЙШЛИ ПІШЛИ Зоря Тронтель, Гусєв, Беніто Снурніцин, Бутко, Чурко, Мишньов, Алефіренко, Нагнойний Олександрія Кравченко, Шабанов, Мишньов, Авагімян, Філіппов Білошевський, Сігєєв, Савченко, Михайленко Рух Семотюк, Краснопір Теслюк Кривбас Снурніцин, Конате, Драмбаєв, Романчук Бескоровайний, Сантіні Полісся Майсурадзе, Сарапій, Бескоровайний, Гуцуляк, Бабенко, Волинець, Брістріч Шабанов, Кравець, Ндукве

БОРОТЬБА ЗА ЧЕМПІОНСТВО

Це вже стало звично для нашого чемпіонату, але цього сезону знову не видно інших кандидатів на чемпіонство, крім Шахтаря та Динамо. Обидві команди мають відчутно більші можливості та кадровий потенціал, ніж у всіх інших клубів УПЛ.

Протягом цього літа кияни стали ще сильнішими. По-перше, залишився на своїй посаді Олександр Шовковським, з яким минулого сезону команда отримала нове життя. СаШо програв лише один матч – Шахтарю за два тури до фінішу.

Варто побачити Вдруге знищили "друзів Росії": Динамо знову розгромило Партизан в Лізі чемпіонів

Тепер же "біло-сині" мають сподівання кинути серйозний виклик "гірникам" з перших же турів. Яскравий старт в Лізі чемпіонів явне тому підтвердження. До того ж, Динамо непогано посилилось на внутрішньому трансферному ринку.

До київського клубу приєднались Брагару, Рубчинський, Піхальонок, повернувся з оренди Лонвейк, а з Бразилії був привезений центрбек Себальос. Втрат же майже немає, хіба що на глибині складу може позначитися відхід Сироти.



Динамо потужно стартувало в Лізі чемпіонів / фото ФК Динамо

При цьому клуб ще не продавав лідерів. Шапаренко, Буяльський, Бражко та Ванат досі в команді та є висока ймовірність, що в ній і залишаться. Цього сезону від Динамо точно варто очікувати більшого рівня боротьби з Шахтарем.

Самі ж "гірники" теж стали сильнішими у порівнянні із минулим сезоном. "Гірники" досі не продали Судакова, а із втрат можна хіба що згадати про оренду Гочолейшвілі в Копенгаген. Втім глибину справа в захисті може створити Вінісіус Тобіас, який повернувся з Реалу.

Крім того, гучним поверненням відзначився Педріньо, один із зіркових трансферів епохи Де Дзербі. Ймовірно, бразилець має або зайняти місце зліва в нападі, або вже скоро стати заміною для Судакова.



Шахтар знову є головним претендентом на чемпіонство / фото ФК Шахтар

Також для поглиблення лави запасних до Шахтаря доєднались захисники Граам та Франьїч, а також воротар Фесюн. Тож донеччани залишаються найбільш укомплектованим та кадрово сильним клубом УПЛ. Тому їх і можна вважати фаворитами турніру.

Але цього разу Динамо вже не має дати такої фори, яка була у першій частині минулого сезону за Луческу. Все ж таки чемпіонство тепер означатиме не тільки звання найкращої команди країни, а ще і визначить володаря єдиної путівки в Лігу чемпіонів від України. Друге місце тепер потраплятиме лише в Лігу Європи.

Головні трансфери команд: