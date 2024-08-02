В субботу, 3 августа, стартует новый сезон в чемпионате Украины по футболу. Лишь в начале текущей недели определился последний участник УПЛ, им стал киевский клуб Левый Берег.

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Другими новичками лиги стали Ингулец и Карпаты, которые вернулись в элитный дивизион после относительно недолгого перерыва. 24 Канал рассказывает, чего стоит ожидать от команд в новом сезоне.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Сразу двое новичков лиги из трех выглядят главными претендентами на возвращение в Первую Лигу. Неудивительно среди аутсайдеров видеть Левый Берег, ведь команда по сути готовилась ко второму дивизиону и времени на трансферы под УПЛ почти не было.

Спасти команду Виталия Первака может и так сильный кадрово коллектив, который был еще и сыгранным. А вот дела Ингульца пока не выглядят весело. До победы в Первой лиге петровцев довел Владислав Лупашко, но наставник уже покинул команду.

Приход Василия Кобина на замену не выглядит панацеей, экс-игрок сборной Украины давно не тренировал. Да и состав у команды довольно скромный, еще и без усиления под УПЛ. Поэтому не стоит ожидать высоких результатов от команды из Кировоградщины.

Так же нелегкие времена наступают для Черноморца. Одесситы остались без Романа Григорчука, лидеров атаки Штогрина и Иеде и других топ-исполнителей (Брагару, Путря, Гучек, Кузык, Авагимян).



Александр Бабич возвращается в УПЛ / фото ФК Черноморец

Возможно, импульса команде придаст опытный Александр Бабич и ряд арендованных у Шахтера и Динамо игроков. По крайней мере, в борьбе за место в переходных играх Черноморец будет фаворитом.

Так же не стоит ожидать классных результатов от Оболони. Команде очень повезло не вылететь в прошлом сезоне, хотя ее состав довольно скромный. При этом летом киевляне потеряли форварда Краснопира, но успели подобрать нескольких игроков из вылетевших клубов,.

Если "пивоварам" повезет, их снова должны ждать переходные матчи. Однако и прямому вылету не стоит удивляться. А вот кто выглядит относительным фаворитом в борьбе за сохранение прописки, так это Верес.

Ровенчане неплохо провели лето, не потеряв основных лидеров. Более того, команда Шандрука пополнилась вратарем Кожухарем и форвардом Степанюком. Для борьбы за выживание это неплохое усиление, поэтому "красно-черные" имеют все шансы продолжить свои выступления в УПЛ.

Главные трансферы команд:

КЛУБ ПРИШЛИ УШЛИ Верес Кожухар, Гончаренко, Куция, Степанюк Курко, Сезар, С. Шарай Черноморец Рудько, Бутко, Янаков, Билошевский, Хобленко, Удод, Петряк Брагару, Штогрин, Иеде, Гучек, Кузык, Путряк, Авагимян, Бойчук Оболонь Курко, Витенчук, Теслюк, Бичек Краснопир, Запорожец Левый Берег Колесник, Галас, Банада Петренко Ингулец Жилкин, Петько, Волохатый Панасенко, Кольцов

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СЕРЕДНЯКИ

Следующие четыре команды можно назвать главными середняками лиги. В их вылет мало верится, но и шансов зацепиться за еврокубки у них мало. Конечно, украинский сезон нестабильный, поэтому любой из клубов может качнуть в одну из сторон.

В эту категорию стоит отнести еще одного новичка УПЛ Карпаты. Львовяне вернулись в элиту после четырехлетней паузы и собрали довольно приличный состав. Клуб подобрал Адамюка, Мирошниченко и Кинарейкина у обанкротившегося Днепра-1, также подписали Кузыка из Черноморца и нескольких легионеров.

При этом потери минимальны, а на тренерской скамье Маркевича заменил уже упомянутый выше Лупашко. Специалист прекрасно показал себя в Ингульце, поэтому можно ожидать от него построения конкурентной команды во Львове. Но о еврокубках можно будет задуматься лишь в следующем сезоне.



Новый тренерский штаб Карпат во главе с Владиславом Лупашко / фото ФК Карпаты

Колос также вряд ли сможет прыгнуть выше головы. Смена тренера пока неизвестно как повлияет на команду, у Поздеева не было возможности показать свои скиллы. Неплохо выглядит подписание Третьякова Алефиренко, но при этом ковалевцы потеряли основного вратаря Фесюна и защитника Черноморца.

Ворскла не должна волноваться о выживании и даже могла бы помечтать о еврокубках. Из существенных потерь полтавчан стоит выделить Степанюка, но при этом подопечные Долганского неплохо усилились и не потеряли других лидеров.

Однако в УПЛ есть немало клубов с большими перспективами, поэтому Ворсклу стоит ожидать в середине таблицы. Там же должно быть и ЛНЗ, который в прошлом сезоне прыгнул выше головы (7 место).



ЛНЗ мечтает о еврокубках / фото ФК ЛНЗ

Черкасская команда еще в прошлом сезоне неплохо закупилась легионерами, которых сохранила на этот чемпионат. При этом клуб продолжил подписывать иностранцев. Но смена тренера пока не дает определенности черкасцам. Если Дулуб "собаку съел" на УПЛ, то о Карраско пока трудно сказать что-то конкретное.

Главные трансферы команд:

КЛУБ ПРИШЛИ УШЛИ ЛНЗ Путря, Ангелов, Ассинор Хобленко Карпаты Кемкин, Кинарейкин, Адамюк, Мирошниченко, Стенио, Кузык Кожухар Ворскла Гучек, Черноморец, Шкриель, Ндукве, Иеде, Сантана, Степанюк Колос Харатин, Гагнидзе, Третьяков, Алефиренко Фесюн, Черноморец, Гончаренко

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЕВРОКУБКИ

Есть перспективы сделать шаг вперед у Александрии. В прошлом сезоне "аграрии" спаслись от вылета, но команда набила шишки и неплохо усилилась летом.

Шабанов должен усилить оборону команды, тогда как Авагимян, Мишнев и Филиппов должны добавить мощи в нападении. При этом и тренер Руслан Ротань уже не будет распылять свое внимание ни на какие сборные и сможет реализовать свой талант в клубе.

Должен также вернуть свои позиции и Заря, которая просела в прошлом сезоне. Команда сохранила финансирование благодаря бонусам за успешный сезон Лунина в Реале. Однако луганчане потеряли Мишнева, Алефиренко, Бутко, Чурко и Снурницына.

При этом "бело-черные" так и не пригласили другого тренера, а в перспективы Юрия Коваля не сильно верится. Вытянуть Зарю в еврокубки может разве что высокий кадровый потенциал, который удалось сохранить даже несмотря на потери.

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А вот Рух имеет все шансы забрать одну из еврокубковых путевок. В прошлом сезоне львовяне были неожиданно близко к ней, но в последнем туре упустили место в Лиге конференций. Летом Рух усилил нападение Краснопиром и Семотюком, поэтому ожидаем борьбу с Кривбассом и Полесьем.

Не на руку "желто-черным" сыграет уменьшение квоты Украины в Европе. С этого сезона от УПЛ в еврокубки выйдет только четыре команды. От этого может пострадать как Рух, так и Кривбасс. Команда Вернидуба после неожиданной бронзы провела на удивление спокойное лето.

Перед Лигой Европы криворожане почти не усилились, лишь расширили подбор игроков в защите. Правда, при этом команда потеряла Бескоровайного. Кривбасс остается фаворитом на место в топ-4, поскольку сделал ставку на стабильность состава.

А вот где стабильность пока сомнительна, так это у Полесье. Житомирцы провернули около десятка трансферов и при этом почти не теряли ключевых игроков. Из новичков в основу должны вписаться Волынец, Сарапий, Гуцуляк и Бабенко, которых подобрали из Днепра-1.



Имад Ашур стал новым главным тренером Полесья / фото ФК Полесье

Оттуда же пришел и новый тренер Имад Ашур. Полесье уже сыграло свои матчи в Лиге конференций, но игры против Олимпии оставили больше вопросов, чем ответов. В идеальном измерении житомирцы бы даже могли бросить вызов Шахтеру и Динамо, но место в топ-4 выглядит более реалистичной задачей.

Главные трансферы команд:

КЛУБ ПРИШЛИ УШЛИ Заря Тронтель, Гусев, Бенито Снурницын, Бутко, Чурко, Мишнев, Алефиренко, Нагнойный Александрия Кравченко, Шабанов, Мишнев, Авагимян, Филиппов Белошевский, Сигеев, Савченко, Михайленко Рух Семотюк, Краснопир Теслюк Кривбасс Снурницын, Конате, Драмбаев, Романчук Бескоровайный, Сантини Полесье Майсурадзе, Сарапий, Бескоровайный, Гуцуляк, Бабенко, Волынец, Бристрич Шабанов, Кравец, Ндукве

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Это уже стало привычно для нашего чемпионата, но в этом сезоне снова не видно других кандидатов на чемпионство, кроме Шахтера и Динамо. Обе команды имеют ощутимо большие возможности и кадровый потенциал, чем у всех остальных клубов УПЛ.

В течение этого лета киевляне стали еще сильнее. Во-первых, остался на своем посту Александр Шовковский, с которым в прошлом сезоне команда получила новую жизнь. СаШо проиграл лишь один матч – Шахтеру за два тура до финиша.

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Теперь же "бело-синие" имеют надежду бросить серьезный вызов "горнякам" с первых же туров. Яркий старт в Лиге чемпионов явное тому подтверждение. К тому же, Динамо неплохо усилилось на внутреннем трансферном рынке.

К киевскому клубу присоединились Брагару, Рубчинский, Пихаленок, вернулся из аренды Лонвейк, а из Бразилии был привезен центрбек Себальос. Потерь же почти нет, разве что на глубине состава может сказаться уход Сироты.



Динамо мощно стартовало в Лиге чемпионов / фото ФК Динамо

При этом клуб еще не продавал лидеров. Шапаренко, Буяльский, Бражко и Ванат до сих пор в команде и есть высокая вероятность, что в ней и останутся. В этом сезоне от Динамо точно стоит ожидать большего уровня борьбы с Шахтером.

Сами же "горняки" тоже стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. "Горняки" до сих пор не продали Судакова, а из потерь можно разве что вспомнить об аренде Гочолейшвили в Копенгаген. Впрочем глубину дело в защите может создать Винисиус Тобиас, вернувшийся из Реала.

Кроме того, громким возвращением отметился Педриньо, один из звездных трансферов эпохи Де Дзерби. Вероятно, бразилец должен либо занять место слева в нападении, либо уже скоро стать заменой для Судакова.



Шахтер снова является главным претендентом на чемпионство / фото ФК Шахтер

Также для углубления скамейки запасных к Шахтеру присоединились защитники Граам и Франьич, а также вратарь Фесюн. Поэтому дончане остаются наиболее укомплектованным и кадрово сильным клубом УПЛ. Поэтому их и можно считать фаворитами турнира.

Но на этот раз Динамо уже не имеет дать такой форы, которая была в первой части прошлого сезона при Луческу. Все же чемпионство теперь будет означать не только звание лучшей команды страны, а еще и определит обладателя единственной путевки в Лигу чемпионов от Украины. Второе место теперь будет попадать только в Лигу Европы.

Главные трансферы команд: