Луганський клуб оголосив про початок співпраці із 19-річним правим захисником Олексієм Гусєвим та 25-річним правим вінгером Беніто. Обидва виступатимуть у Зорі на правах оренди.

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Підсилення правого флангу

Терміну оренди футболістів на офіційному сайті Зорі немає. Однак портал Transfermarkt повідомляє, що обидві орендні угоди триватимуть до кінця червня 2025-го року.

Обидва гравці вже зможуть дебютувати за новий клуб вже 4 серпня, коли Зоря стартує у сезоні УПЛ-2024/2025. "Мужики" зіграють із Інгульцем, який повернувся у першість.

Син легенди та тренера Динамо Олега Гусєва може дебютувати в УПЛ у складі Зорі. Олексій перебрався до клубу із Луганська із юнацької команди киян.

До слова. Олексій Гусєв зіграв за збірну України на юнацькому Євро-2024, де наша команда дісталась півфіналу. Динамівець відіграв чотири повні поєдинки.

Натомість за спиною нігерійця Беніто 35 матчів (3 голи та стільки ж асистів).

Обидва футболісти мають чинні контракти із Динамо до 30 червня 2026-го року.