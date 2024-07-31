Партизан – Динамо 0:3

Голи: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен), Караваєв, 90+3.

Київське Динамо відіграло другий матч у Ліги чемпіонів 2024-2025. 31 липня команда Олександра Шовковського провела матч-відповідь проти Партизана, пише 24 Канал.

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Питання вирішили у Любліні

"Біло-сині" по суті вирішили питання проходу далі ще у першій грі другого кваліфікаційного раунду. У Любліні кияни наколотили Партизану аж шість м'ячів, при цьому пропустивши двічі.

Перевага у чотири м'ячі дозволяла їхати у Белград зі спокійною душею. Втім Динамо мало намір вдруге покарати белградців, які дозволили собі на початку липня поїхати в Москву на товариські матчі проти "братських росіян".

У порівнянні з першою грою Шовковський виставив з перших хвилин Дубінчака, Піхальонка та Волошина. Динамо почало володіти м'ячем вже зі старту, але і господарі організовували непогані контрвипади.

Проте перший же гол у ворота Партизана пригнітив белградців. Захист белградців начебто перехопив пас Ваната на Ярмоленка, проте Овусу вибив м'яч прямо у партнера по команді. Снаряд у підсумку таки долетів до Андрія і він без проблем переграв воротаря.

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Довели до розгрому

Після цього атаки Партизана стало значно менш гострими. Динамо могло добивати сербів, але свої моменти не реалізували Шапаренко та Буяльський. Втім подвоїти рахунок зміг Владислав Ванат.

В середині другого тайму форварда вивели сам на сам із воротарем і Владислава збив захисник. Сам же постраждалий і реалізував пенальті. Після цього довести рахунок до розгрому могли Волошин та той же Ванат, але третій все ж зміг забити Караваєв.

Олександр замкнув простріл від Дубінчака. Таким чином Динамо вдруге б'є Партизан та без проблем виходить у третій кваліфікаційний раунд. Там кияни протистоятимуть шотландському Рейнджерса. Матчі відбудуться 6-7 та 13 серпня

При цьому "біло-сині" вже гарантовано здобули путівку як мінімум в основний раунд Ліги Європи. А якщо ж Динамо пройде Рейнджерс та ще одного опонента, то опиниться в головному турнірі Ліги чемпіонів.