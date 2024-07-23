Полтавська Ворскла має намір оновити свою домашню арену. "Зелено-біла" команда виступає на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського, який був відкритий у 1951 році.

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Новий стадіон у Полтаві?

Арена вміщує 24 795 глядачів, але клуб хоче скоротити цю чисельність. Ворскла планує знести чинний стадіон та на його місці побудувати нову арену.

Вона має бути критою та вміщувати близько 8,5 тисяч місць. Клуб хоче більш сучасно обладнати новий стадіон, спроектувавши там паркінг, бізнес-центр та комерційне приміщення.

Наразі на заваді полтавців стоїть питання власності стадіону. Будівля належить Полтавській територіальній громаді. Президент "зелено-білих" Роман Черняк звернувся до місцевої міськради з проханням передати стадіон у власність клубу.

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Повідомляється, що чимало місцевих депутатів підтримують цю ідею, але за умови збереження Ворсклою дитячої академії. У випадку погодження будівництва полтавці планують почати реалізацію проєкту після закінчення війни.

Нагадаємо, що з 1996 року Ворскла є незмінним учасником елітного дивізіону чемпіонату України. Команда двічі посідала третє місце (у 1996 та 2018 роках), а також десять разів виходила у єврокубки.