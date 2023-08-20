Божевільні матчі з провалами грандів і перше звільнення: підсумки 4 туру УПЛ та турнірна таблиця

Шахтар, Дніпро-1 та Динамо набрали на трьох всього один бал, а віцечемпіон України ще і залишився без тренера. Розповідаємо про головні моменти четвертого туру чемпіонату України.

Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 4 тур. У перші два дні команди не радували глядачів яскравою грою, але в неділю прорвало, пише 24 канал.

До теми Кривбас та Шахтар видали божевільний матч в УПЛ із шістьма голами та трьома вилученнями: відео

У восьми зустрічах вікенду було забито аж 23 голів. Це в середньому 2,88 м'ячі за матч, що є гарним показником. Всі результати четвертого туру виглядають наступним чином:

ЛНЗ – Полісся 1:2

Зоря – Олександрія 0:0

Верес – Ворскла 1:2

Металіст 1925 – Минай 1:0

Рух – Колос 1:1

Дніпро-1 – Оболонь 1:2

Чорноморець – Динамо 3:2

Кривбас – Шахтар 3:3

Основні моменти 4 туру

Вікенд подарував фанатам безліч сенсацій. Жодна із команд топ-4 минулого сезону не змогла здобути перемогу. Найбільш несподіваним результатом варто визначити поразку Дніпра-1 від Оболоні, яка коштувала Олександру Кучера тренерського поста.

Так само програло на виїзд і Динамо. Команда Мірчі Луческу нарвалась на грамотну та солідну гру Чорноморця, який таки зміг вирвати перемогу в компенсований час. Це вивело підопічних Григорчука на друге місце в турнірній таблиці.

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Найбільш яскравим видався матч за участю Шахтаря. "Гірники" розписали результативну нічию з Кривбасом, забивши на двох шість голів. Крім цього, суддя тричі показував червону картку.

Насиченою видалась гра між несподіваними лідерами УПЛ Рухом та Колосом. Команди показали якісну гру та розписали мирову – 1:1.

Важливі зміни відбулись і внизу таблиці. Перші очки набрали Ворскла та Металіст 1925, які обіграли Верес та Минай відповідно. Саме дві останні команди і опустились в зону вильоту за підсумками туру.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 10 2 Чорноморець 4 3 0 1 7-4 9 3 Колос 4 2 2 0 5-1 8 4 Шахтар 4 2 2 0 8-6 8 5 Олександрія 4 2 1 1 3-2 7 6 Кривбас 4 2 1 1 8-5 7 7 Динамо 3 2 0 1 10-6 6 8 Полісся 4 2 0 2 5-4 6 9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 4 10 Зоря 4 1 1 2 4-6 4 11 Дніпро-1 3 1 1 1 4-4 4 12 Металіст 1925 3 1 0 2 2-3 3 13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 3 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 3 15 Верес 4 0 1 3 2-7 1 16 Минай 4 0 1 3 2-9 1

Варто знати Рух та Колос розійшлись миром та залишились на чолі турнірної таблиці УПЛ: відео голів

Найкращі бомбардири УПЛ:

Юрій Климчук (Рух) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3

Розклад 5 туру чемпіонату України