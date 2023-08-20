Божевільні матчі з провалами грандів і перше звільнення: підсумки 4 туру УПЛ та турнірна таблиця

20 серпня 2023, 23:07
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Шахтар, Дніпро-1 та Динамо набрали на трьох всього один бал, а віцечемпіон України ще і залишився без тренера. Розповідаємо про головні моменти четвертого туру чемпіонату України.

Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 4 тур. У перші два дні команди не радували глядачів яскравою грою, але в неділю прорвало, пише 24 канал.

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У восьми зустрічах вікенду було забито аж 23 голів. Це в середньому 2,88 м'ячі за матч, що є гарним показником. Всі результати четвертого туру виглядають наступним чином:

  • ЛНЗ – Полісся 1:2
  • Зоря – Олександрія 0:0
  • Верес – Ворскла 1:2
  • Металіст 1925 – Минай 1:0
  • Рух – Колос 1:1
  • Дніпро-1 – Оболонь 1:2
  • Чорноморець – Динамо 3:2
  • Кривбас – Шахтар 3:3

Основні моменти 4 туру

Вікенд подарував фанатам безліч сенсацій. Жодна із команд топ-4 минулого сезону не змогла здобути перемогу. Найбільш несподіваним результатом варто визначити поразку Дніпра-1 від Оболоні, яка коштувала Олександру Кучера тренерського поста.

Так само програло на виїзд і Динамо. Команда Мірчі Луческу нарвалась на грамотну та солідну гру Чорноморця, який таки зміг вирвати перемогу в компенсований час. Це вивело підопічних Григорчука на друге місце в турнірній таблиці.

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Найбільш яскравим видався матч за участю Шахтаря. "Гірники" розписали результативну нічию з Кривбасом, забивши на двох шість голів. Крім цього, суддя тричі показував червону картку.

Насиченою видалась гра між несподіваними лідерами УПЛ Рухом та Колосом. Команди показали якісну гру та розписали мирову – 1:1.

Важливі зміни відбулись і внизу таблиці. Перші очки набрали Ворскла та Металіст 1925, які обіграли Верес та Минай відповідно. Саме дві останні команди і опустились в зону вильоту за підсумками туру.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Рух 4 3 1 0 8-3 10
2 Чорноморець 4 3 0 1 7-4 9
3 Колос 4 2 2 0 5-1 8
4 Шахтар 4 2 2 0 8-6 8
5 Олександрія 4 2 1 1 3-2 7
6 Кривбас 4 2 1 1 8-5 7
7 Динамо 3 2 0 1 10-6 6
8 Полісся 4 2 0 2 5-4 6
9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 4
10 Зоря 4 1 1 2 4-6 4
11 Дніпро-1 3 1 1 1 4-4 4
12 Металіст 1925 3 1 0 2 2-3 3
13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 3
14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 3
15 Верес 4 0 1 3 2-7 1
16 Минай 4 0 1 3 2-9 1

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Юрій Климчук (Рух) – 3
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  3. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3

Розклад 5 туру чемпіонату України

  • 26 серпня (субота), 15:00. ЛНЗ – Металіст 1925
  • 26 серпня (субота), 17:00. Олександрія – Полісся
  • 27 серпня (неділя), 13:00. Минай – Зоря
  • 27 серпня (неділя), 15:00. Колос – Шахтар
  • 27 серпня (неділя), 17:00. Ворскла – Чорноморець
  • 27 серпня (неділя), 19:00. Рух – Дніпро-1
  • 28 серпня (понеділок), 17:00. Оболонь – Кривбас
  • Перенесено. Динамо – Верес
Автор: Анатолій Дерека