Кривбас – Шахтар 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Бескоровайний, 64 – Кащук, 8, Криськів, 18, 43.

В УПЛ підійшов до завершення 4 тур сезону 2023-2024. Остання гра вікенду пройшла у Кривому Розі, де місцевий Кривбас приймав чинного чемпіона Шахтар, пише 24 канал.

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Команда Вернидуба лише на один бал відставала від "гірників", адже обидві команди стартували із двох перемог у трьох іграх. Патрік ван Леувен повернув у стартовий склад Артема Бондаренка, який відбував дискваліфікацію за вилучення.

Божествений перший тайм

Перший тайм видався дуже гарячим, до перерви команди на двох забили аж 5 голів. Відкрив рахунок Олексій Кащук, який опинився у потрібному місці після непоганого прострілу Зубкова. Для вінгера це дебютний гол за Шахтар.

Вже за 10 хвилин рахунок подвоїв Дмитро Криськів, який красиво обігрався у стінку із Сіканом та влучно пробив з лінії майданчика. Ще до перерви Криськів оформив дубль після грубої помилки Кліщука та пасу Бондаренка.

Правда, між цими голами відзначився Хомченовський, який точно пробив з пасу Дібанго. А перед перервою рахунок зміг скоротити Кожушко. Олегу вдалось замкнути ще один гарний асист від Дібанго.

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Емоції беруть гору

Після такого вогняного першого тайму команди трохи заспокоїлись після перерви. Втім криворіжці не здались і змогли відновити паритет в середині тайму. Бескоровайний виграв другий поверх у суперника та влучно замкнув подачу Задераки з флангу.

Шахтар очікувано кинувся відіграватися, а за 15 хвилин до кінця основного часу Кривбас залишився у меншості. Дмитро Хомченовський полетів на Назарину прямою ногою в коліно і побачив перед собою червоне світло.

Втім згодом склади вирівняв Бондаренко. Хавбек наступив позаду на ахілл Дібанго та вже вдруге за чотири гри заробив вилучення. Шахтар продовжував контролювати гру, але ці атаки вже не були такими гострими.

Друга втрата від Шахтаря

А за хвилину до фінішу ще і Чигринський оформив дві жовті та завчасно пішов з поля. Таким чином донеччани вже вдруге втрачають очки в УПЛ і залишаються четвертими у двох балах від лідера Руха.

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Кривбас же йде шостим, зберігаючи відставання від "гірників" у один бал. Через тиждень Шахтар зіграє проти Колоса, тоді як на команду Вернидуба очікує виїзд до Оболоні.

Відеоогляд матчу Кривбас – Шахтар: