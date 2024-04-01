Розгроми від Динамо та Шахтаря, продовження кризи Полісся: турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

П'ятірка лідерів чемпіонату України майже без проблем виграли свої матчі та ще більше закріпили свої єврокубкові амбіції. Натомість Полісся, Колос та Металіст 1925 продовжують свої чорні смуги.

Після паузи на матчі збірних відновився розіграш чемпіонату України 2023-2024. УПЛ входить у вирішальну стадію розіграшу, де і будуть вирішуватися питання щодо чемпіонства, путівок в єврокубки та вильоту в Першу лігу, пише 24 канал.

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Багато голів

У восьми матчах туру команди забили 26 голів, тобто в середньому аж 3,23 м'яча за матч. Показник доволі високий як для УПЛ, одразу в п'яти іграх було забито 3+ голів. Всі результати туру наступні:

Оболонь – Шахтар 0:3

Полісся – Чорноморець 1:4

Верес – Кривбас 0:2

Минай – Олександрія 2:2

Зоря – Металіст 1925 2:1

Ворскла – Динамо 1:5

Колос – Дніпро-1 0:2

Рух – ЛНЗ 1:0

Основні моменти 22 туру

Вся когорта лідерів синхронно виграла свої зустрічі. Особливо переконливими були вікторії Динамо та Шахтаря, які розгромили своїх "зелено-білих" опонентів.

Львівський Рух вирвав перемогу у ЛНЗ, яка стала для нього четвертою поспіль. Команда Пономарьова ще більше наростила відрив від Полісся. Житомирці продовжують своє круте піке, розгромно поступившись вдома Чорноморцю.

Як і Полісся, вже четвертої поспіль поразки зазнав Колос. Клуб з Ковалівки став ближчим до зони перехідних матчів. Втім Оболонь, Верес та Металіст 1925 самі не поспішають набирати очки.

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Харків'ян переграла Зоря, яка ще більше відірвалась від небезпечної зони. Металіст 1925 не знає смаку перемог вже аж десять матчів, причому в них команда взяла лише одне очко.

Ще трохи наблизився до порятунку Минай. Підопічні Любеновича дали бій Олександрії і тепер закарпатців від зони перехідних ігор відділяє всього два бали.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 20 14 4 2 42-17 46 2 Кривбас 22 14 4 4 40-22 46 3 Дніпро-1 22 12 6 4 31-19 42 4 Динамо 19 13 2 4 46-22 41 5 Рух 22 10 9 3 33-21 39 6 Полісся 22 9 6 7 27-21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 29 8 Чорноморець 21 8 2 11 30-29 26 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 25 10 Колос 21 5 9 7 15-17 24 11 Олександрія 21 6 6 9 17-26 24 12 Зоря 19 5 7 7 20-22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 18 14 Верес 21 3 7 11 18-33 16 15 Металіст 1925 22 4 4 14 22-41 16 16 Минай 21 2 8 11 13-22 14

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Ілля Квасниця (Рух) – 6 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 6 Дмитро Криськів (Шахтар) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 23 туру чемпіонату України