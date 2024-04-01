После паузы на матчи сборных возобновился розыгрыш чемпионата Украины 2023-2024. УПЛ входит в решающую стадию розыгрыша, где и будут решаться вопросы относительно чемпионства, путевок в еврокубки и вылета в Первую лигу, пишет 24 канал.
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Много голов
В восьми матчах тура команды забили 26 голов, то есть в среднем аж 3,23 мяча за матч. Показатель довольно высокий как для УПЛ, сразу в пяти играх было забито 3+ голов. Все результаты тура следующие:
- Оболонь – Шахтер 0:3
- Полесье – Черноморец 1:4
- Верес – Кривбасс 0:2
- Минай – Александрия 2:2
- Заря – Металлист 1925 2:1
- Ворскла – Динамо 1:5
- Колос – Днепр-1 0:2
- Рух – ЛНЗ 1:0
Основные моменты 22 тура
Вся когорта лидеров синхронно выиграла свои встречи. Особенно убедительными были виктории Динамо и Шахтера, которые разгромили своих "зелено-белых" оппонентов.
Львовский Рух вырвал победу у ЛНЗ, которая стала для него четвертой кряду. Команда Пономарева еще больше нарастила отрыв от Полесья. Житомирцы продолжают свое крутое пике, разгромно уступив дома Черноморцу.
Как и Полесье, уже четвертое подряд поражение потерпел Колос. Клуб из Ковалевки стал ближе к зоне переходных матчей. Впрочем Оболонь, Верес и Металлист 1925 сами не спешат набирать очки.
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Харьковчан переиграла Заря, которая еще больше оторвалась от опасной зоны. Металлист 1925 не знает вкуса побед уже аж десять матчей, причем в них команда взяла лишь одно очко.
Еще немного приблизился к спасению Минай. Подопечные Любеновича дали бой Александрии и теперь закарпатцев от зоны переходных игр отделяет всего два балла.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|20
|14
|4
|2
|42-17
|46
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40-22
|46
|3
|Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31-19
|42
|4
|Динамо
|19
|13
|2
|4
|46-22
|41
|5
|Рух
|22
|10
|9
|3
|33-21
|39
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27-21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22-33
|29
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30-29
|26
|9
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21-26
|25
|10
|Колосс
|21
|5
|9
|7
|15-17
|24
|11
|Александрия
|21
|6
|6
|9
|17-26
|24
|12
|Заря
|19
|5
|7
|7
|20-22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-28
|18
|14
|Вереск
|21
|3
|7
|11
|18-33
|16
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22-41
|16
|16
|Минай
|21
|2
|8
|11
|13-22
|14
Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Заря – Динамо (6 тур)
- Заря – Шахтер (10 тур)
- Черноморец – Шахтер (12 тур)
- Александрия – Оболонь (15 тур)
- Колос – Заря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7
- Эдуардо Герреро (Заря) – 7
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
- Илья Квасница (Рух) – 6
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 6
- Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
Расписание 23 тура чемпионата Украины
- 6 апреля (суббота), 15:30. Верес – Оболонь
- 7 апреля (воскресенье), 13:00. Черноморец – Александрия
- 7 апреля (воскресенье), 15:30. Колос – Металлист 1925
- 7 апреля (воскресенье), 18:00. Шахтер – Рух
- 8 апреля (понедельник), 13:00. Минай – Полесье
- 8 апреля (понедельник), 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 8 апреля (понедельник), 18:00. Кривбасс – Ворскла
- 9 апреля (вторник), 13:00. Днепр-1 – Заря