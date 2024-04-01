После паузы на матчи сборных возобновился розыгрыш чемпионата Украины 2023-2024. УПЛ входит в решающую стадию розыгрыша, где и будут решаться вопросы относительно чемпионства, путевок в еврокубки и вылета в Первую лигу, пишет 24 канал.

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Много голов

В восьми матчах тура команды забили 26 голов, то есть в среднем аж 3,23 мяча за матч. Показатель довольно высокий как для УПЛ, сразу в пяти играх было забито 3+ голов. Все результаты тура следующие:

Оболонь – Шахтер 0:3

Полесье – Черноморец 1:4

Верес – Кривбасс 0:2

Минай – Александрия 2:2

Заря – Металлист 1925 2:1

Ворскла – Динамо 1:5

Колос – Днепр-1 0:2

Рух – ЛНЗ 1:0

Основные моменты 22 тура

Вся когорта лидеров синхронно выиграла свои встречи. Особенно убедительными были виктории Динамо и Шахтера, которые разгромили своих "зелено-белых" оппонентов.

Львовский Рух вырвал победу у ЛНЗ, которая стала для него четвертой кряду. Команда Пономарева еще больше нарастила отрыв от Полесья. Житомирцы продолжают свое крутое пике, разгромно уступив дома Черноморцу.

Как и Полесье, уже четвертое подряд поражение потерпел Колос. Клуб из Ковалевки стал ближе к зоне переходных матчей. Впрочем Оболонь, Верес и Металлист 1925 сами не спешат набирать очки.

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Харьковчан переиграла Заря, которая еще больше оторвалась от опасной зоны. Металлист 1925 не знает вкуса побед уже аж десять матчей, причем в них команда взяла лишь одно очко.

Еще немного приблизился к спасению Минай. Подопечные Любеновича дали бой Александрии и теперь закарпатцев от зоны переходных игр отделяет всего два балла.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 20 14 4 2 42-17 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 46 3 Днепр-1 22 12 6 4 31-19 42 4 Динамо 19 13 2 4 46-22 41 5 Рух 22 10 9 3 33-21 39 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 29 8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 26 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 25 10 Колосс 21 5 9 7 15-17 24 11 Александрия 21 6 6 9 17-26 24 12 Заря 19 5 7 7 20-22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 18 14 Вереск 21 3 7 11 18-33 16 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22-41 16 16 Минай 21 2 8 11 13-22 14

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Динамо (6 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Эдуардо Герреро (Заря) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Илья Квасница (Рух) – 6 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 6 Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 23 тура чемпионата Украины