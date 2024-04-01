Після паузи на матчі збірних відновився розіграш чемпіонату України 2023-2024. УПЛ входить у вирішальну стадію розіграшу, де і будуть вирішуватися питання щодо чемпіонства, путівок в єврокубки та вильоту в Першу лігу, пише 24 канал.

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Багато голів

У восьми матчах туру команди забили 26 голів, тобто в середньому аж 3,23 м'яча за матч. Показник доволі високий як для УПЛ, одразу в п'яти іграх було забито 3+ голів. Всі результати туру наступні:

  • Оболонь – Шахтар 0:3
  • Полісся – Чорноморець 1:4
  • Верес – Кривбас 0:2
  • Минай – Олександрія 2:2
  • Зоря – Металіст 1925 2:1
  • Ворскла – Динамо 1:5
  • Колос – Дніпро-1 0:2
  • Рух – ЛНЗ 1:0

Основні моменти 22 туру

Вся когорта лідерів синхронно виграла свої зустрічі. Особливо переконливими були вікторії Динамо та Шахтаря, які розгромили своїх "зелено-білих" опонентів.

Львівський Рух вирвав перемогу у ЛНЗ, яка стала для нього четвертою поспіль. Команда Пономарьова ще більше наростила відрив від Полісся. Житомирці продовжують своє круте піке, розгромно поступившись вдома Чорноморцю.

Як і Полісся, вже четвертої поспіль поразки зазнав Колос. Клуб з Ковалівки став ближчим до зони перехідних матчів. Втім Оболонь, Верес та Металіст 1925 самі не поспішають набирати очки.

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Харків'ян переграла Зоря, яка ще більше відірвалась від небезпечної зони. Металіст 1925 не знає смаку перемог вже аж десять матчів, причому в них команда взяла лише одне очко.

Ще трохи наблизився до порятунку Минай. Підопічні Любеновича дали бій Олександрії і тепер закарпатців від зони перехідних ігор відділяє всього два бали.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Шахтар 20 14 4 2 42-17 46
2 Кривбас 22 14 4 4 40-22 46
3 Дніпро-1 22 12 6 4 31-19 42
4 Динамо 19 13 2 4 46-22 41
5 Рух 22 10 9 3 33-21 39
6 Полісся 22 9 6 7 27-21 33
7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 29
8 Чорноморець 21 8 2 11 30-29 26
9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 25
10 Колос 21 5 9 7 15-17 24
11 Олександрія 21 6 6 9 17-26 24
12 Зоря 19 5 7 7 20-22 22
13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 18
14 Верес 21 3 7 11 18-33 16
15 Металіст 1925 22 4 4 14 22-41 16
16 Минай 21 2 8 11 13-22 14

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

  • Динамо – Верес (5 тур)
  • Зоря – Динамо (6 тур)
  • Зоря – Шахтар (10 тур)
  • Чорноморець – Шахтар (12 тур)
  • Олександрія – Оболонь (15 тур)
  • Колос – Зоря (15 тур)
  • Минай – Динамо (16 тур)

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 11
  2. Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8
  3. Віталій Буяльський (Динамо) – 7
  4. Едуардо Герреро (Зоря) – 7
  5. Олег Кожушко (Кривбас) – 7
  6. Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
  7. Ілля Квасниця (Рух) – 6
  8. Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 6
  9. Дмитро Криськів (Шахтар) – 6
  10. Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 23 туру чемпіонату України

  • 6 квітня (субота), 15:30. Верес – Оболонь
  • 7 квітня (неділя), 13:00. Чорноморець – Олександрія
  • 7 квітня (неділя), 15:30. Колос – Металіст 1925
  • 7 квітня (неділя), 18:00. Шахтар – Рух
  • 8 квітня (понеділок), 13:00. Минай – Полісся
  • 8 квітня (понеділок), 15:30. Динамо – ЛНЗ
  • 8 квітня (понеділок), 18:00. Кривбас – Ворскла
  • 9 квітня (вівторок), 13:00. Дніпро-1 – Зоря