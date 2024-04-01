Після паузи на матчі збірних відновився розіграш чемпіонату України 2023-2024. УПЛ входить у вирішальну стадію розіграшу, де і будуть вирішуватися питання щодо чемпіонства, путівок в єврокубки та вильоту в Першу лігу, пише 24 канал.
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Багато голів
У восьми матчах туру команди забили 26 голів, тобто в середньому аж 3,23 м'яча за матч. Показник доволі високий як для УПЛ, одразу в п'яти іграх було забито 3+ голів. Всі результати туру наступні:
- Оболонь – Шахтар 0:3
- Полісся – Чорноморець 1:4
- Верес – Кривбас 0:2
- Минай – Олександрія 2:2
- Зоря – Металіст 1925 2:1
- Ворскла – Динамо 1:5
- Колос – Дніпро-1 0:2
- Рух – ЛНЗ 1:0
Основні моменти 22 туру
Вся когорта лідерів синхронно виграла свої зустрічі. Особливо переконливими були вікторії Динамо та Шахтаря, які розгромили своїх "зелено-білих" опонентів.
Львівський Рух вирвав перемогу у ЛНЗ, яка стала для нього четвертою поспіль. Команда Пономарьова ще більше наростила відрив від Полісся. Житомирці продовжують своє круте піке, розгромно поступившись вдома Чорноморцю.
Як і Полісся, вже четвертої поспіль поразки зазнав Колос. Клуб з Ковалівки став ближчим до зони перехідних матчів. Втім Оболонь, Верес та Металіст 1925 самі не поспішають набирати очки.
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Харків'ян переграла Зоря, яка ще більше відірвалась від небезпечної зони. Металіст 1925 не знає смаку перемог вже аж десять матчів, причому в них команда взяла лише одне очко.
Ще трохи наблизився до порятунку Минай. Підопічні Любеновича дали бій Олександрії і тепер закарпатців від зони перехідних ігор відділяє всього два бали.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|20
|14
|4
|2
|42-17
|46
|2
|Кривбас
|22
|14
|4
|4
|40-22
|46
|3
|Дніпро-1
|22
|12
|6
|4
|31-19
|42
|4
|Динамо
|19
|13
|2
|4
|46-22
|41
|5
|Рух
|22
|10
|9
|3
|33-21
|39
|6
|Полісся
|22
|9
|6
|7
|27-21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22-33
|29
|8
|Чорноморець
|21
|8
|2
|11
|30-29
|26
|9
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21-26
|25
|10
|Колос
|21
|5
|9
|7
|15-17
|24
|11
|Олександрія
|21
|6
|6
|9
|17-26
|24
|12
|Зоря
|19
|5
|7
|7
|20-22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18-33
|16
|15
|Металіст 1925
|22
|4
|4
|14
|22-41
|16
|16
|Минай
|21
|2
|8
|11
|13-22
|14
Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Зоря – Динамо (6 тур)
- Зоря – Шахтар (10 тур)
- Чорноморець – Шахтар (12 тур)
- Олександрія – Оболонь (15 тур)
- Колос – Зоря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8
- Віталій Буяльський (Динамо) – 7
- Едуардо Герреро (Зоря) – 7
- Олег Кожушко (Кривбас) – 7
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
- Ілля Квасниця (Рух) – 6
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 6
- Дмитро Криськів (Шахтар) – 6
- Максим Задерака (Кривбас) – 6
Розклад 23 туру чемпіонату України
- 6 квітня (субота), 15:30. Верес – Оболонь
- 7 квітня (неділя), 13:00. Чорноморець – Олександрія
- 7 квітня (неділя), 15:30. Колос – Металіст 1925
- 7 квітня (неділя), 18:00. Шахтар – Рух
- 8 квітня (понеділок), 13:00. Минай – Полісся
- 8 квітня (понеділок), 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 8 квітня (понеділок), 18:00. Кривбас – Ворскла
- 9 квітня (вівторок), 13:00. Дніпро-1 – Зоря