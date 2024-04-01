Після паузи на матчі збірних відновився розіграш чемпіонату України 2023-2024. УПЛ входить у вирішальну стадію розіграшу, де і будуть вирішуватися питання щодо чемпіонства, путівок в єврокубки та вильоту в Першу лігу, пише 24 канал.

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Багато голів

У восьми матчах туру команди забили 26 голів, тобто в середньому аж 3,23 м'яча за матч. Показник доволі високий як для УПЛ, одразу в п'яти іграх було забито 3+ голів. Всі результати туру наступні:

Оболонь – Шахтар 0:3

Полісся – Чорноморець 1:4

Верес – Кривбас 0:2

Минай – Олександрія 2:2

Зоря – Металіст 1925 2:1

Ворскла – Динамо 1:5

Колос – Дніпро-1 0:2

Рух – ЛНЗ 1:0

Основні моменти 22 туру

Вся когорта лідерів синхронно виграла свої зустрічі. Особливо переконливими були вікторії Динамо та Шахтаря, які розгромили своїх "зелено-білих" опонентів.

Львівський Рух вирвав перемогу у ЛНЗ, яка стала для нього четвертою поспіль. Команда Пономарьова ще більше наростила відрив від Полісся. Житомирці продовжують своє круте піке, розгромно поступившись вдома Чорноморцю.

Як і Полісся, вже четвертої поспіль поразки зазнав Колос. Клуб з Ковалівки став ближчим до зони перехідних матчів. Втім Оболонь, Верес та Металіст 1925 самі не поспішають набирати очки.

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Харків'ян переграла Зоря, яка ще більше відірвалась від небезпечної зони. Металіст 1925 не знає смаку перемог вже аж десять матчів, причому в них команда взяла лише одне очко.

Ще трохи наблизився до порятунку Минай. Підопічні Любеновича дали бій Олександрії і тепер закарпатців від зони перехідних ігор відділяє всього два бали.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 20 14 4 2 42-17 46 2 Кривбас 22 14 4 4 40-22 46 3 Дніпро-1 22 12 6 4 31-19 42 4 Динамо 19 13 2 4 46-22 41 5 Рух 22 10 9 3 33-21 39 6 Полісся 22 9 6 7 27-21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 29 8 Чорноморець 21 8 2 11 30-29 26 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 25 10 Колос 21 5 9 7 15-17 24 11 Олександрія 21 6 6 9 17-26 24 12 Зоря 19 5 7 7 20-22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 18 14 Верес 21 3 7 11 18-33 16 15 Металіст 1925 22 4 4 14 22-41 16 16 Минай 21 2 8 11 13-22 14

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Ілля Квасниця (Рух) – 6 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 6 Дмитро Криськів (Шахтар) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 23 туру чемпіонату України