Оболонь – Шахтар 0:3
- Голи: Сікан, 16, Швед, 45+1, 90+1
- Вилучення: Суханов, 45+5
Після міжнародної паузи поновився чемпіонат України. У суботу, 30 березня, відбувся матч 22-го туру між Оболонню та Шахтарем, пише 24 Канал.
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Феєрія Шведа та холоднокровність Сікана
Суперники розташувалися на діаметрально протилежних щаблях турнірної таблиці. Оболонь веде боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Натомість Шахтар лідирує у чемпіонській гонці. Тож втрата очок не була в інтересах жодної з команд. Однак різниця в класі далася взнаки на результаті.
Головний тренер "гірників" Маріно Пушич в старті випустив дует екскарпатівців – Данила Сікана та Мар'яна Шведа. Саме вони створили найбільше проблем "пивоварам".
На 16-й хвилині зустрічі Швед віддав пас на Сікана, який на швидкості обіграв голкіпера Оболоні Кичака та закотив м'яч у порожні ворота.
Наприкінці першого тайму відзначився вже Мар'ян, який скористався помилкою Лук'янчука та за допомогою рикошету вдруге покарав господарів поля.
Активність Шведа дуже дошкуляла гравцям Оболоні. У компенсований до першого тайму час Суханов грубо зіграв проти вінгера "гірників", за що отримав червону картку.
У другому таймі гра дещо заспокоїлася. "Гірники" продовжували контролювати хід поєдинку, але не форсували подій. Фінальну крапку у поєдинку поставив все той же Швед, оформивши дубль.
Відео голів Сікана та Шведа
У підсумку арбітр зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 3:0.
- Шахтар продовжує лідирувати в турнірній таблиці. В активі "гірників" 46 очок у 20 матчах.
- Оболонь залишилася на 13-й сходинці. У команди Валерія Іващенка 18 балів у 21 матчі.
Відеоогляд матчу Оболонь – Шахтар