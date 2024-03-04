В УПЛ відбувся вже другий тур весняної частини сезону 2023-2024. 19-ий матчдей подарував фанатам не так багато голів, а сенсацій було ще менше, пише 24 канал.

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Майже всі голи – в матчі лідерів

У восьми матчах туру команди забили 16 голів, тобто в середньому два м'ячі за матч. Це не дуже високий показник, особливо із врахуванням того, що майже половина цих голів була забита в одній грі. Всі результати туру наступні:

  • Полісся – ЛНЗ 0:1
  • ​​Минай – Металіст 1925 2:0
  • Динамо – Чорноморець 1:0
  • Ворскла – Верес 2:1
  • Колос – Рух 0:1
  • Оболонь – Дніпро-1 0:1
  • Олександрія – Зоря 0:0
  • Шахтар – Кривбас 5:2

Основні моменти 19 туру

Головною грою туру став матч між Шахтарем та Кривбасом, який виправдав свій статус не тільки за накалом, а і за кількістю голів. Шахтар перестріляв несподіваного претендента на чемпіонство та після зарахування технічної перемоги над Олександрією обійшов у турнірній таблиці.

За втраченими очками Шахтар ділить перше місце із Динамо. Кияни здобули вже шосту перемогу в УПЛ поспіль, мінімально здолавши Чорноморець. У порівнянні з конкурентами "біло-сині" мають три матчі в запасі, а "гірники" – два.

Фактичним лідером УПЛ став Дніпро-1, який зумів здолати на виїзді Оболонь. А ось Полісся продовжує валитися. Після чотирьох нічиїх поспіль житомирці поступились ЛНЗ та підпустили Рух до себе на відстань трьох балів. Місце "вовків" у єврокубках залишається під питанням.

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Головною новиною з низів таблиці стала перша перемога Миная в цьому сезоні. Закарпатці несподівано здолали Металіст 1925, який вже програє сім зустрічей поспіль.

Верес також не зміг взяти очки у грі з Ворсклою, для рівненців це третя поразка поспіль. А ось Зоря та Олександрія розписали нічию та зберегли свої місця поза зоною перехідних ігор.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 19 11 5 3 28-17 38
2 Шахтар 17 11 4 2 34-15 37
3 Кривбас 19 11 4 4 36-22 37
4 Динамо 16 11 1 4 38-20 34
5 Полісся 19 9 6 4 25-14 33
6 Рух 19 7 9 3 27-20 30
7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 26
8 Колос 18 5 9 4 13-11 24
9 Чорноморець 18 7 2 9 26-26 23
10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 23
11 Олександрія 18 4 5 9 19-23 17
12 Зоря 16 3 7 6 16-19 16
13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 15
14 Металіст 1925 19 4 3 12 19-34 15
15 Верес 18 2 6 10 16-30 12
16 Минай 17 1 7 9 9-25 10

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

  • Динамо – Верес (5 тур)
  • Зоря – Динамо (6 тур)
  • Зоря – Шахтар (10 тур)
  • Чорноморець – Шахтар (12 тур)
  • Олександрія – Оболонь (15 тур)
  • Колос – Зоря (15 тур)
  • Минай – Динамо (16 тур)
  • ЛНЗ – Минай (17 тур)

Варто знати Сенсація від аутсайдера: Минай здобув першу перемогу в сезоні, здолавши Металіст 1925 – відео

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 9
  2. Віталій Буяльський (Динамо) – 7
  3. Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 7
  4. Олег Кожушко (Кривбас) – 7
  5. Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
  6. Дмитро Криськів (Шахтар) – 6
  7. Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 20 туру чемпіонату України

  • 7 березня (четвер), 15:30. Зоря – Минай
  • 7 березня (четвер), 18:00. Верес – Динамо
  • 8 березня (п'ятниця), 13:00. Дніпро-1 – Рух
  • 8 березня (п'ятниця), 15:30. Металіст 1925 – ЛНЗ
  • 8 березня (п'ятниця), 18:00. Шахтар – Колос
  • 9 березня (субота), 13:00. Чорноморець – Ворскла
  • 9 березня (субота), 15:30. Полісся – Олександрія
  • 9 березня (субота), 18:00. Кривбас – Оболонь