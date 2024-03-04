В УПЛ відбувся вже другий тур весняної частини сезону 2023-2024. 19-ий матчдей подарував фанатам не так багато голів, а сенсацій було ще менше, пише 24 канал.
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Майже всі голи – в матчі лідерів
У восьми матчах туру команди забили 16 голів, тобто в середньому два м'ячі за матч. Це не дуже високий показник, особливо із врахуванням того, що майже половина цих голів була забита в одній грі. Всі результати туру наступні:
- Полісся – ЛНЗ 0:1
- Минай – Металіст 1925 2:0
- Динамо – Чорноморець 1:0
- Ворскла – Верес 2:1
- Колос – Рух 0:1
- Оболонь – Дніпро-1 0:1
- Олександрія – Зоря 0:0
- Шахтар – Кривбас 5:2
Основні моменти 19 туру
Головною грою туру став матч між Шахтарем та Кривбасом, який виправдав свій статус не тільки за накалом, а і за кількістю голів. Шахтар перестріляв несподіваного претендента на чемпіонство та після зарахування технічної перемоги над Олександрією обійшов у турнірній таблиці.
За втраченими очками Шахтар ділить перше місце із Динамо. Кияни здобули вже шосту перемогу в УПЛ поспіль, мінімально здолавши Чорноморець. У порівнянні з конкурентами "біло-сині" мають три матчі в запасі, а "гірники" – два.
Фактичним лідером УПЛ став Дніпро-1, який зумів здолати на виїзді Оболонь. А ось Полісся продовжує валитися. Після чотирьох нічиїх поспіль житомирці поступились ЛНЗ та підпустили Рух до себе на відстань трьох балів. Місце "вовків" у єврокубках залишається під питанням.
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Головною новиною з низів таблиці стала перша перемога Миная в цьому сезоні. Закарпатці несподівано здолали Металіст 1925, який вже програє сім зустрічей поспіль.
Верес також не зміг взяти очки у грі з Ворсклою, для рівненців це третя поразка поспіль. А ось Зоря та Олександрія розписали нічию та зберегли свої місця поза зоною перехідних ігор.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|19
|11
|5
|3
|28-17
|38
|2
|Шахтар
|17
|11
|4
|2
|34-15
|37
|3
|Кривбас
|19
|11
|4
|4
|36-22
|37
|4
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38-20
|34
|5
|Полісся
|19
|9
|6
|4
|25-14
|33
|6
|Рух
|19
|7
|9
|3
|27-20
|30
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20-27
|26
|8
|Колос
|18
|5
|9
|4
|13-11
|24
|9
|Чорноморець
|18
|7
|2
|9
|26-26
|23
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|23
|11
|Олександрія
|18
|4
|5
|9
|19-23
|17
|12
|Зоря
|16
|3
|7
|6
|16-19
|16
|13
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11-24
|15
|14
|Металіст 1925
|19
|4
|3
|12
|19-34
|15
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16-30
|12
|16
|Минай
|17
|1
|7
|9
|9-25
|10
Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Зоря – Динамо (6 тур)
- Зоря – Шахтар (10 тур)
- Чорноморець – Шахтар (12 тур)
- Олександрія – Оболонь (15 тур)
- Колос – Зоря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
- ЛНЗ – Минай (17 тур)
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 9
- Віталій Буяльський (Динамо) – 7
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 7
- Олег Кожушко (Кривбас) – 7
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
- Дмитро Криськів (Шахтар) – 6
- Максим Задерака (Кривбас) – 6
Розклад 20 туру чемпіонату України
- 7 березня (четвер), 15:30. Зоря – Минай
- 7 березня (четвер), 18:00. Верес – Динамо
- 8 березня (п'ятниця), 13:00. Дніпро-1 – Рух
- 8 березня (п'ятниця), 15:30. Металіст 1925 – ЛНЗ
- 8 березня (п'ятниця), 18:00. Шахтар – Колос
- 9 березня (субота), 13:00. Чорноморець – Ворскла
- 9 березня (субота), 15:30. Полісся – Олександрія
- 9 березня (субота), 18:00. Кривбас – Оболонь