В УПЛ відбувся вже другий тур весняної частини сезону 2023-2024. 19-ий матчдей подарував фанатам не так багато голів, а сенсацій було ще менше, пише 24 канал.

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Майже всі голи – в матчі лідерів

У восьми матчах туру команди забили 16 голів, тобто в середньому два м'ячі за матч. Це не дуже високий показник, особливо із врахуванням того, що майже половина цих голів була забита в одній грі. Всі результати туру наступні:

Полісся – ЛНЗ 0:1

​​Минай – Металіст 1925 2:0

Динамо – Чорноморець 1:0

Ворскла – Верес 2:1

Колос – Рух 0:1

Оболонь – Дніпро-1 0:1

Олександрія – Зоря 0:0

Шахтар – Кривбас 5:2

Основні моменти 19 туру

Головною грою туру став матч між Шахтарем та Кривбасом, який виправдав свій статус не тільки за накалом, а і за кількістю голів. Шахтар перестріляв несподіваного претендента на чемпіонство та після зарахування технічної перемоги над Олександрією обійшов у турнірній таблиці.

За втраченими очками Шахтар ділить перше місце із Динамо. Кияни здобули вже шосту перемогу в УПЛ поспіль, мінімально здолавши Чорноморець. У порівнянні з конкурентами "біло-сині" мають три матчі в запасі, а "гірники" – два.

Фактичним лідером УПЛ став Дніпро-1, який зумів здолати на виїзді Оболонь. А ось Полісся продовжує валитися. Після чотирьох нічиїх поспіль житомирці поступились ЛНЗ та підпустили Рух до себе на відстань трьох балів. Місце "вовків" у єврокубках залишається під питанням.

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Головною новиною з низів таблиці стала перша перемога Миная в цьому сезоні. Закарпатці несподівано здолали Металіст 1925, який вже програє сім зустрічей поспіль.

Верес також не зміг взяти очки у грі з Ворсклою, для рівненців це третя поразка поспіль. А ось Зоря та Олександрія розписали нічию та зберегли свої місця поза зоною перехідних ігор.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 19 11 5 3 28-17 38 2 Шахтар 17 11 4 2 34-15 37 3 Кривбас 19 11 4 4 36-22 37 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 34 5 Полісся 19 9 6 4 25-14 33 6 Рух 19 7 9 3 27-20 30 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 26 8 Колос 18 5 9 4 13-11 24 9 Чорноморець 18 7 2 9 26-26 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 23 11 Олександрія 18 4 5 9 19-23 17 12 Зоря 16 3 7 6 16-19 16 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 15 14 Металіст 1925 19 4 3 12 19-34 15 15 Верес 18 2 6 10 16-30 12 16 Минай 17 1 7 9 9-25 10

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

Варто знати Сенсація від аутсайдера: Минай здобув першу перемогу в сезоні, здолавши Металіст 1925 – відео

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Дмитро Криськів (Шахтар) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 20 туру чемпіонату України