Шахтар – Кривбас 5:2

Голи: Конопля, 10, Криськів, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Аду, 20, Стецьков, 85.

В чемпіонаті України підійшов до завершення 19 тур УПЛ 2023-2024. Центральна гра вікенду була винесена на вечір неділі, в ній чинний чемпіон Шахтар зустрічався із лідером таблиці Кривбасом, пише 24 канал.

До теми Перша перемога за чотири матчі: Дніпро-1 здолав Оболонь у Києві

Ударний перший тайм

У першому колі донеччани та криворіжці розписали яскраву нічию (3:3). Зараз же Кривбас підійшов до бою в кращому положенні. Підопічні Вернидуба розгромили ЛНЗ минулого туру та закріпились на першій сходинці.

Шахтар же перший матч УПЛ у 2024 році виграти не зміг (0:0 проти Олександрії). Тому для покращення шансів на чемпіонство "гірникам" треба було перемагати у лобовій зустрічі.

До неї Пушич підійшов без двох лідерів – дискваліфікованого Матвієнка та травмованого Степаненка. Проте це не завадило Шахтарю досягти комфортної перемоги, хоча Кривбас і дав бій.

Ще у першому таймі "гірники" забили двічі завдяки зусиллям Коноплі та Криськіва. Другий з цих м'ячів Шахтар оформив після хитрого розіграашу штрафного. Але між цими голами криворіжці теж розмочили рахунок завдяки замиканню Аду прострілу від Дібанго.

Читайте також Десять років без футболу: як виглядає "Донбас Арена" після приходу "русского міра" – відео

Фатальне вилучення

У другій половині Кривбас був налаштований на камбек, але "червоно-білу" команду підвів хавбек Ілич. Хорват відверто врізав ззаду по ногах Криськіву та побачив перед собою червоне світло. Після цього Шахтар вже остаточно понісся добивати гостей.

Третій гол Бондаренко забив красивий закрученим дальнім пострілом, а четвертий був на рахунку Криськіва, який оформив дубль. Кривбас відповів голом Стецькова, але фінальну крапку поставив Лассіна Траоре, який вийшов на заміну.

Таким чином, Шахтар розгромно перемагає прямого конкурента та вийшов на третє місце у таблиці. Лідером же став Дніпро-1, який посунув Кривбас на другу сходинку.

При цьому "гірники" мають два матчі у запасі, тому по втраченим балам "гірники" йдуть попереду дніпрян та криворіжців. За відсотком набраних очок кращим в УПЛ є лише Динамо.