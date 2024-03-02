Динамо – Чорноморець 1:0

Гол: Шепелєв, 37

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський у звітному поєдинку не міг розраховувати на Віталія Буяльського, який отримав травму. Лідера киян у старті замінив Володимир Шепелєв, пише 24 Канал.

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Шоста поспіль перемога Динамо

Господарі поля активно розпочали зустріч. Вже на 1-й хвилині міг відкривати рахунок Микола Шапаренко. Проте його удар з 14-ти метрів пролетів повз площину воріт.

Гарну нагоду поповнити бомбардирський рахунок мав Ванат, але на добиванні форвард не зумів обіграти Варакуту.

На 37-й хвилині поєдинку "біло-сині" зуміли "розмочити" рахунок. Варакута не зафіксував м'яч після навісу Волошина, який підібрав Шепелєв та влучно пробив.

У другій половині матчу "моряки" намагалися відновити статус-кво. Проте поєдинок так і завершився з рахунком 1:0 на користь Динамо.

Динамівці здобули шосту поспіль перемогу в чемпіонаті. У турнірній таблиці "біло-сині" обійшли Полісся, піднявшись з п'ятої на третю сходинку.

Чорноморець зберіг за собою 9-те місце. Команда Григорчука заробила 23 очка у 18 поєдинках.

Відеоогляд матчу Динамо – Чорноморець