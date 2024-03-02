Минай – Металіст 1925 2:0

Голи: Корнійчук, 31, Скиба, 90+1

Вилучення: Русин, 59 (Мет.)

Закарпатська команда була єдиною командою в чемпіонаті, яка ще не вигравала у нинішньому сезоні. Неприємну серію Минаю вдалося перервати у поєдинку з харківським Металістом 1925, пише 24 Канал.

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Вдала селекція аутсайдера

Господарі поля відкрили рахунок у зустрічі на 31-й хвилині. Зимовий новачок Минаю Корнійчук красивим ударом влучив у ближню дев'ятку воріт Мозіля. 1:0 – підопічні Любеновіча несподівано вийшли вперед.

Металіст 1925 мав достатньо часу, щоб переломити хід поєдинку. Проте на 59-й хвилині матчу залишився у меншості. За відмашку проти Вакули червону картку отримав Ростислав Русин.

Це полегшило завдання Минаю зберегти перемогу. У компенсований арбітром час Скиба поставив остаточну крапку в поєдинку. Новобранець закарпатської команди вдало замкнув подачу з кутового.

У підсумку Металіст 1925 зазнав сенсаційної поразки. Команда Скрипника має амбітні плани на наступний сезон. Проте для початку потрібно зберегти прописку в еліті.

Турнірне становище команд

Минай у 17 матчах набрав 10 очок. "Лисиці" залишаються на останньому місці, але відрив від 14-ї сходинки зменшився до 5 очок.

Металіст 1925 перебуває у зоні перехідних матчів на 13-му місці. У 19 матчах команда Скрипника набрала 15 балів.

Відеоогляд матчу Минай – Металіст 1925