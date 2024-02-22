Чемпіонат України повертається: анонс весняної частини УПЛ та що треба знати про команди

Українська Прем'єр-Ліга відновлює сезон вже 23 лютого. Взимку клуби провели продуктивні збори та активно попрацювали на трансферному ринку. Розповідаємо про головні зміни в кожній з команд.

У п'ятницю, 23 лютого, повертається чемпіонат України 2023-2024. У першому колі відбулось 17 турів, за виключенням восьми перенесених ігор. 24 канал розповідає, з чим клуби підходять до другої частини сезону.

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Турнірна таблиця УПЛ

На зимову перерву лідерами турнірної таблиці пішли Кривбас та Дніпро-1. Клуби з Дніпропетровщини набрали по 34 бали, але першим йдуть криворіжці завдяки перемозі в очній битві.

Проте щільність команд нагорі обіцяє вболівальникам яскраву розв'язку. На два бали від двох лідерів відстає сенсаційний новачок сезону Полісся, на три – Шахтар, а на шість – Динамо.

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 17 10 4 3 31-17 34 2 Дніпро-1 17 10 4 3 26-16 34 3 Полісся 17 9 5 3 24-12 32 4 Шахтар 15 9 4 2 26-13 31 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 28 6 Рух 17 6 8 3 25-19 26 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 23 8 Чорноморець 16 7 1 8 25-24 22 9 Колос 16 4 9 3 11-10 21 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 11 Олександрія 16 4 4 8 12-20 16 12 Металіст 1925 17 4 3 10 17-28 15 13 Оболонь 16 3 5 8 10-20 14 14 Зоря 14 2 6 6 15-19 12 15 Верес 16 2 6 8 15-26 12 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

Втім важливо розуміти, що донеччани та кияни мають два та три матчі в запасі. Якщо ж наші гранди ці зустрічі виграють, то саме вони очолюватимуть турнірну таблицю. Тобто за втраченими балами саме Динамо та Шахтар очолюють УПЛ.

Динамо – 37 Шахтар – 37 Кривбас – 34 Дніпро-1 – 34 Полісся – 32

Пропонуємо коротко пройтись по командам та очікуванням від них на фініші сезону УПЛ. Нагадаємо, що за регламентом:

1-2 місця виходять до кваліфікації Ліги чемпіонів

3 місце зіграє у кваліфікації Ліги Європи

4-5 місця отримають путівки в Лігу конференцій

13-14 місця гратимуть у перехідних матчах за право залишитись в УПЛ проти 3-4 команд Першої ліги

15-16 місця напряму вилітають у другий дивізіон

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Кривбас

Команда Вернидуба не втратила лідерів взимку, а до того ще і попрацювала над глибиною лави запасних. До криворіжців доєднались лідер Миная Єгор Твердохліб, гравець Олександрії Артур Микитишин та захисники-іноземці Бандейра та Сантіні.



Кривбас лідирує в УПЛ / instagram.com/fckryvbas

Криворіжці навряд чи зможуть зачепитися за чемпіонство, як і путівку в ЛІгу чемпіонів. А ось у боротьбі за третє місце мають реальні шанси посунути когось із грандів. Квиток в ЛЄ буде успіхом для підопічних Вернидуба.

Дніпро-1

Дніпряни тихо провели зиму і скоріше ослабли кадрово. Команда Максимова орендувала у Шахтаря Очеретька, але при цьому втратила захисника Каплієнка та близька до втрати Кравця. При цьому частина іноземців не бажають повертатися в Україну.

Це матиме вплив на глибину лави запасних, що може сказатися на сподіваннях Дніпра-1 витіснити з топ-2 Шахтар або Динамо. Скоріше, на підопічних Максимова чекає боротьба за третє місце із Кривбасом та Поліссям.



Дніпро-1 готується до відновлення сезону / scdnipro1.com.ua

Полісся

Житомирці різко увірвались в УПЛ та не мають наміру зупинятися. Команда Калитвинцева якісно посилилась: ексгравець Динамо та Шахтаря Михайліченко, бразильський хавбек Таллес та французький вінгер Фортюне.

Разом із відсутністю втрат важливих гравців можна очікувати, що Полісся втримається у єврокубковій зоні. Рух відстав сильно, та і не має такого кадрового класу. Проте, скоріше за все, житомирці задовольняться Лігою конференцій, в боротьбі за бронзу вони аутсайдери.

Шахтар

"Гірники" очевидно є головними претендентами на чемпіонство, адже мають на голову кращий склад за інші команди. Взимку команда Пушича підсилилась двома дороговартісними бразильцями – Кевін та Марлон Гомес обійшлися по 12 мільйонів євро.



Шахтар – головний фаворит УПЛ / shakhtar.com

При цьому Шахтар нікого з ключових гравців не втратив. Тому у клубу є всі шанси захистити трофей, хоча і Динамо цього сезону готове нав'язати серйозну конкуренцію.

Динамо

Саме Шахтар та Динамо є лідерами УПЛ за втраченими очками, причому гранди йдуть врівень. Проте на відміну від "гірників" підопічні Шовковського взагалі мовчали взимку на трансферному ринку.

Кияни нікого не втрачали і не підписували, сконцентрувавшись на вже наявних кадрах. Втім і він дозволяє Динамо розраховувати на перше місце, особливо якщо Ярмоленко швидко повернеться та набере кондиції.

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Рух, Ворскла, Чорноморець, Колос

Даний квартет команд майже немає шансів на єврокубки. Для Ворскли та Чорноморця є запасний хід через Кубок України, але для потрапляння у Лігу Європи командам треба вигравати цей турнір. Шанси на це невеликі.

При цьому команди мають певний гандикап над зоною вильоту і можуть убезпечити себе від зайвих нервів в кінці сезону. Із цього квартету найбільше змінилась Ворскла, проте навряд чи у позитивний бік.

Полтавці втратили тренера Віктора Скрипника та лідера Владлена Юрченка. Натомість клуб підписав маловідомих легіонерів (Сіссоко, Вокррі, Амількар) та українського форварда ДІли Миколу Ковталюка, який як раз і вибив Ворсклу з Ліги конференцій влітку.

Рух же втратив Довгого та Едсона, а Колос – Золотова та Мякушка. Останній до речі перейшов у Ворсклу. Натомість ковалівців поповнились литовським форвардом Паулаускасом, вінгером Шахтаря Топаловим та камерунцем Нгамбою. Має бути достатньо, щоб не вилетіти.



Чорноморець проти Руха / сайт УПЛ

Чорноморець же втратив двох важливих легіонерів – Гая Хадіду та Дада Бельмонте. Із підсилень – боснійський захисник Аршич, тому від одеситів не варто очікувати прориву навесні. Очкового запасу має вистачити для фінішу всередині таблиці.

ЛНЗ

Новачок УПЛ з Черкас був дуже активним на ринку і точно не став слабшим. Підопічні Дулуба прощались в основному із гравцями ротації, а на вхід придбали низку легіонерів (Саліху, Італо, Бар, Бессала, Яшарі, Тілль).

Особливо варто виділити останнього, Олів'є кілька років тому дуже якісно виступав за Ворсклу і залишив Україну лише через війну. Черкасці є фаворитами у боротьбі за виживання, але така низка маловідомих гравців може спрацювати і у мінус, якщо вони не приживуться в команді.

Олександрія

Команда Руслана Ротаня розчарувала у першій половині сезону, але зимова трансферна кампанія показала, що клуб хоче виправити ситуацію. "Аграрії" повернули в Україну Дениса Костишина, а також підписали трьох легіонерів.



Руслан Ротань / сайт Олександрії

За кадровим наповненням Олександрія точно не має вилітати. Проте є певні сумніви у сумісності клубу із Русланом Ротанем. Коуч досяг успіху у молодіжній збірній, а ось у клубі поки не довів свій рівень.

Тому не варто дивуватися, якщо команда опиниться у перехідних іграх. Конкуренти у "аграріїв" непрості і їхнє зимове посилення виглядає кращим та робить їх колективи більш сильними в кадровому плані.

Металіст 1925

А ось харків'яни мають покращити свої показники. Клуб завершив осінню частину п'ятьма поспіль поразками, але взимку кардинально посилився. Чого тільки вартує призначення Віктора Скрипника головним тренером!

Слідом за коучем підтягнулись і відомі гравці з іменем: ексгравець Динамо Денис Гармаш, вихованець Шахтаря Владлен Юрченко, колишній футболіст Зорі Максим Імереков та ганський легіонер Раймонд Овусу. Якщо з таким складом команда не уникне стикових матчів, це буде провал від харків'ян.

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Зоря

Ситуація у луганців нагадує положення Олександрії. Стабільний учасник єврокубків завершив першу частину сезону на 14 місці та влаштував хаос на тренерському містку. Зрештою командою продовжив керувати Юрій Коваль.

У спробі посилитись клуб зробив ставку на легіонерів, закривши кожну з ліній (захисники Нваезе та Жуніньо, хавбек Башич та форвард Ндур). Проте поки ці персонажі є загадкою для УПЛ.

Склад Зорі все одно залишається найсильнішим серед аутсайдерів, ці гравці точно не мають боротися за виживання. Проте системний хаос в управлінні команди тягне луганців на дно. Тому від них можна очікувати чого завгодно зі знаком "мінус".

Оболонь, Верес та Минай

Якщо ж Олександрія та Зоря не заваляться, то саме Оболонь та Верес виглядають кандидатами на другу пряму путівку в Першу лігу. Минай же є головним претендентом на неї, адже закарпатці втратили низку важливих виконавців, а посилення не вражає.



Владислав Вакула / інстаграм Миная

Серед новачків в основному – колишні дублери інших клубів УПЛ. Ще і відстань в очках давить на Минай, тому шансів на порятунок мало. Разом з ними варто очікувати на прямий виліт Оболоні чи Вереса.

Перші на старті сезону виглядали головним аутсайдером, тому команда вже трохи здивувала своїм 13-им місцем. Оболонь вдало підхопив ексфорварда Миная Вишневського та центрхава з Інгульця Запорожця.

Кадровий потенціал команди доволі скромний, але колектив у киян склався непоганий. Завдяки самовіддачі "броварі" можуть уникнути прямого вильоту.



Верес проти Оболоні / сайт УПЛ

Верес же активно попрацював на українському ринку, підібравши тих, хто шукав себе на просторах УПЛ (Сміян, Банада, Янаков, Шастал, Морозко). Проте команда все одно залишається доволі слабкою, ще і з маловідомим тренером Шандруком. Тому важко спрогнозувати, хто із них більший аутсайдер в боротьбі за 14 та вище місце.

Де дивитися матчі УПЛ

З 2024 року Прем'єр-ліга запустила власний лінійний канал UPL.TV, який буде доступний у всіх основних провайдерів на телебаченні. Також канал з'явиться і у базових пакетах підписки на провідних ОТТ-платформах України.

Детальніше про ресурси, які будуть показувати матчі УПЛ, можна дізнатися в нашому окремому матеріалі. Крім того, три команди продовжуватимуть транслюватися на каналах "1+1 Media" та в ютубі. Мова про домашні матчі Динамо, Дніпра-1 та Зорі.

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Розклад 18 туру чемпіонату України