Вже 23 лютого поновлюється чемпіонат України в елітному дивізіоні. На цей день заплановано старт ефіру UPL.TV.

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Де дивитися матчі УПЛ

Новостворений телеканал розпочне своє мовлення в Україні, а також інших країнах світу. Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, які транслюватимуть UPL.TV.

Новий телеканал буде доступний у сітці всеукраїнських та регіональних операторів та платформ. З переліку видно, що 18 тур чемпіонату не транслюватиметься на популярній ОТТ-платформі MEGOGO. Проте перемовини з провайдером тривають.

Майданчики, на яких транслюватимуть UPL.TV

OTT-платформи:

Провайдер Охоплення
sweet.tv Вся Україна
VodafoneTV Вся Україна
Київстар ТБ Вся Україна
Setanta Sports Вся Україна
youtv Вся Україна
VOLIA Вся Україна
Ланет.TV Київ

Супутникове телебачення:

Провайдер Охоплення
VIASAT Вся Україна

Аналогове та цифрове телебачення:

Провайдер Охоплення
triolan.tv Вся Україна
VOLIA Вся Україна
Datagroup Київ
ЖМІЦ Житомир
McLaut Черкаси
Бориспіль ТРК Бориспіль
GROZA Червоноград
КТМ Олександрія

IPTV:

Провайдер Охоплення
Коло.ТБ Київ
Corbina Київ
IPNet Київ
Networl.lviv Львів
Ultra Львів
АСТРА Львів
KIM Калуш
Infomir Одеса

Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:

Провайдер Охоплення
Шторм ТВ Кропивницький
CatNet Подільськ

Міжнародні OTT платформи:

Провайдер Охоплення
LaLiga+ Весь світ (окрім країн-агресорів)
OneFootball Весь світ (окрім країн-агресорів)
PANDA Interactive США, Канада, Велика Британія
GoNet Чехія + Євросоюз
Setanta Sports Грузія, Молдова