Вже 23 лютого поновлюється чемпіонат України в елітному дивізіоні. На цей день заплановано старт ефіру UPL.TV.

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Де дивитися матчі УПЛ

Новостворений телеканал розпочне своє мовлення в Україні, а також інших країнах світу. Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, які транслюватимуть UPL.TV.

Новий телеканал буде доступний у сітці всеукраїнських та регіональних операторів та платформ. З переліку видно, що 18 тур чемпіонату не транслюватиметься на популярній ОТТ-платформі MEGOGO. Проте перемовини з провайдером тривають.

Майданчики, на яких транслюватимуть UPL.TV

OTT-платформи:

Провайдер Охоплення sweet.tv Вся Україна VodafoneTV Вся Україна Київстар ТБ Вся Україна Setanta Sports Вся Україна youtv Вся Україна VOLIA Вся Україна Ланет.TV Київ

Супутникове телебачення:

Провайдер Охоплення VIASAT Вся Україна

Аналогове та цифрове телебачення:

Провайдер Охоплення triolan.tv Вся Україна VOLIA Вся Україна Datagroup Київ ЖМІЦ Житомир McLaut Черкаси Бориспіль ТРК Бориспіль GROZA Червоноград КТМ Олександрія

IPTV:

Провайдер Охоплення Коло.ТБ Київ Corbina Київ IPNet Київ Networl.lviv Львів Ultra Львів АСТРА Львів KIM Калуш Infomir Одеса

Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:

Провайдер Охоплення Шторм ТВ Кропивницький CatNet Подільськ

Міжнародні OTT платформи:

Провайдер Охоплення LaLiga+ Весь світ (окрім країн-агресорів) OneFootball Весь світ (окрім країн-агресорів) PANDA Interactive США, Канада, Велика Британія GoNet Чехія + Євросоюз Setanta Sports Грузія, Молдова

Важливо! Старт прямого ефіру UPL.TV заплановано на 23 лютого 14:15, а перший матч ЛНЗ – Кривбас розпочнеться вже о 15:25.