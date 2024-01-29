Цієї зими Металіст 1925 проводить активну трансферну кампанію. Харків'яни змінили тренера, запросивши екснаставника Ворскли Віктора Скрипника.

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Після цього клуб посилився Владленом Юрченком та Раймондом Овусу. Втім головний трансфер Металіст 1925 провернув лише під кінець січня. Офіційний сайт клубу повідомив, що новим гравцем харків'ян стане ексфутболст збірної України Денис Гармаш.

Контракт із півзахисником підписаний на 1,5 року. Гармаш гратиме у команді під 19 номером. Харків'яни виклали смішне відео з представленням гравця, на якому він веде підписує контракт у ресторані McDonald's.

Як Металіст 1925 представив Гармаша:

Першу частину сезону 2023-2024 Денис провів у хорватському Осієку. Правда, там його кар'єра не склалась, 33-річний українець відіграв лише три матчі. Що ж стосується Металіста 1925, то харків'яни завершили осінню частину сезну УПЛ на 12 місці.

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Кар'єра Дениса Гармаша