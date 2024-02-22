У п'ятницю, 23 лютого, повертається чемпіонат України 2023-2024. У першому колі відбулось 17 турів, за виключенням восьми перенесених ігор. 24 канал розповідає, з чим клуби підходять до другої частини сезону.
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Турнірна таблиця УПЛ
На зимову перерву лідерами турнірної таблиці пішли Кривбас та Дніпро-1. Клуби з Дніпропетровщини набрали по 34 бали, але першим йдуть криворіжці завдяки перемозі в очній битві.
Проте щільність команд нагорі обіцяє вболівальникам яскраву розв'язку. На два бали від двох лідерів відстає сенсаційний новачок сезону Полісся, на три – Шахтар, а на шість – Динамо.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Кривбас
|17
|10
|4
|3
|31-17
|34
|2
|Дніпро-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|34
|3
|Полісся
|17
|9
|5
|3
|24-12
|32
|4
|Шахтар
|15
|9
|4
|2
|26-13
|31
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|28
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|26
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|23
|8
|Чорноморець
|16
|7
|1
|8
|25-24
|22
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|21
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|20
|11
|Олександрія
|16
|4
|4
|8
|12-20
|16
|12
|Металіст 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|15
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-20
|14
|14
|Зоря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|12
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|12
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
Втім важливо розуміти, що донеччани та кияни мають два та три матчі в запасі. Якщо ж наші гранди ці зустрічі виграють, то саме вони очолюватимуть турнірну таблицю. Тобто за втраченими балами саме Динамо та Шахтар очолюють УПЛ.
- Динамо – 37
- Шахтар – 37
- Кривбас – 34
- Дніпро-1 – 34
- Полісся – 32
Пропонуємо коротко пройтись по командам та очікуванням від них на фініші сезону УПЛ. Нагадаємо, що за регламентом:
- 1-2 місця виходять до кваліфікації Ліги чемпіонів
- 3 місце зіграє у кваліфікації Ліги Європи
- 4-5 місця отримають путівки в Лігу конференцій
- 13-14 місця гратимуть у перехідних матчах за право залишитись в УПЛ проти 3-4 команд Першої ліги
- 15-16 місця напряму вилітають у другий дивізіон
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Кривбас
Команда Вернидуба не втратила лідерів взимку, а до того ще і попрацювала над глибиною лави запасних. До криворіжців доєднались лідер Миная Єгор Твердохліб, гравець Олександрії Артур Микитишин та захисники-іноземці Бандейра та Сантіні.
Кривбас лідирує в УПЛ / instagram.com/fckryvbas
Криворіжці навряд чи зможуть зачепитися за чемпіонство, як і путівку в ЛІгу чемпіонів. А ось у боротьбі за третє місце мають реальні шанси посунути когось із грандів. Квиток в ЛЄ буде успіхом для підопічних Вернидуба.
Дніпро-1
Дніпряни тихо провели зиму і скоріше ослабли кадрово. Команда Максимова орендувала у Шахтаря Очеретька, але при цьому втратила захисника Каплієнка та близька до втрати Кравця. При цьому частина іноземців не бажають повертатися в Україну.
Це матиме вплив на глибину лави запасних, що може сказатися на сподіваннях Дніпра-1 витіснити з топ-2 Шахтар або Динамо. Скоріше, на підопічних Максимова чекає боротьба за третє місце із Кривбасом та Поліссям.
Дніпро-1 готується до відновлення сезону / scdnipro1.com.ua
Полісся
Житомирці різко увірвались в УПЛ та не мають наміру зупинятися. Команда Калитвинцева якісно посилилась: ексгравець Динамо та Шахтаря Михайліченко, бразильський хавбек Таллес та французький вінгер Фортюне.
Разом із відсутністю втрат важливих гравців можна очікувати, що Полісся втримається у єврокубковій зоні. Рух відстав сильно, та і не має такого кадрового класу. Проте, скоріше за все, житомирці задовольняться Лігою конференцій, в боротьбі за бронзу вони аутсайдери.
Шахтар
"Гірники" очевидно є головними претендентами на чемпіонство, адже мають на голову кращий склад за інші команди. Взимку команда Пушича підсилилась двома дороговартісними бразильцями – Кевін та Марлон Гомес обійшлися по 12 мільйонів євро.
Шахтар – головний фаворит УПЛ / shakhtar.com
При цьому Шахтар нікого з ключових гравців не втратив. Тому у клубу є всі шанси захистити трофей, хоча і Динамо цього сезону готове нав'язати серйозну конкуренцію.
Динамо
Саме Шахтар та Динамо є лідерами УПЛ за втраченими очками, причому гранди йдуть врівень. Проте на відміну від "гірників" підопічні Шовковського взагалі мовчали взимку на трансферному ринку.
Кияни нікого не втрачали і не підписували, сконцентрувавшись на вже наявних кадрах. Втім і він дозволяє Динамо розраховувати на перше місце, особливо якщо Ярмоленко швидко повернеться та набере кондиції.
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Рух, Ворскла, Чорноморець, Колос
Даний квартет команд майже немає шансів на єврокубки. Для Ворскли та Чорноморця є запасний хід через Кубок України, але для потрапляння у Лігу Європи командам треба вигравати цей турнір. Шанси на це невеликі.
При цьому команди мають певний гандикап над зоною вильоту і можуть убезпечити себе від зайвих нервів в кінці сезону. Із цього квартету найбільше змінилась Ворскла, проте навряд чи у позитивний бік.
Полтавці втратили тренера Віктора Скрипника та лідера Владлена Юрченка. Натомість клуб підписав маловідомих легіонерів (Сіссоко, Вокррі, Амількар) та українського форварда ДІли Миколу Ковталюка, який як раз і вибив Ворсклу з Ліги конференцій влітку.
Рух же втратив Довгого та Едсона, а Колос – Золотова та Мякушка. Останній до речі перейшов у Ворсклу. Натомість ковалівців поповнились литовським форвардом Паулаускасом, вінгером Шахтаря Топаловим та камерунцем Нгамбою. Має бути достатньо, щоб не вилетіти.
Чорноморець проти Руха / сайт УПЛ
Чорноморець же втратив двох важливих легіонерів – Гая Хадіду та Дада Бельмонте. Із підсилень – боснійський захисник Аршич, тому від одеситів не варто очікувати прориву навесні. Очкового запасу має вистачити для фінішу всередині таблиці.
ЛНЗ
Новачок УПЛ з Черкас був дуже активним на ринку і точно не став слабшим. Підопічні Дулуба прощались в основному із гравцями ротації, а на вхід придбали низку легіонерів (Саліху, Італо, Бар, Бессала, Яшарі, Тілль).
Особливо варто виділити останнього, Олів'є кілька років тому дуже якісно виступав за Ворсклу і залишив Україну лише через війну. Черкасці є фаворитами у боротьбі за виживання, але така низка маловідомих гравців може спрацювати і у мінус, якщо вони не приживуться в команді.
Олександрія
Команда Руслана Ротаня розчарувала у першій половині сезону, але зимова трансферна кампанія показала, що клуб хоче виправити ситуацію. "Аграрії" повернули в Україну Дениса Костишина, а також підписали трьох легіонерів.
Руслан Ротань / сайт Олександрії
За кадровим наповненням Олександрія точно не має вилітати. Проте є певні сумніви у сумісності клубу із Русланом Ротанем. Коуч досяг успіху у молодіжній збірній, а ось у клубі поки не довів свій рівень.
Тому не варто дивуватися, якщо команда опиниться у перехідних іграх. Конкуренти у "аграріїв" непрості і їхнє зимове посилення виглядає кращим та робить їх колективи більш сильними в кадровому плані.
Металіст 1925
А ось харків'яни мають покращити свої показники. Клуб завершив осінню частину п'ятьма поспіль поразками, але взимку кардинально посилився. Чого тільки вартує призначення Віктора Скрипника головним тренером!
Слідом за коучем підтягнулись і відомі гравці з іменем: ексгравець Динамо Денис Гармаш, вихованець Шахтаря Владлен Юрченко, колишній футболіст Зорі Максим Імереков та ганський легіонер Раймонд Овусу. Якщо з таким складом команда не уникне стикових матчів, це буде провал від харків'ян.
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Зоря
Ситуація у луганців нагадує положення Олександрії. Стабільний учасник єврокубків завершив першу частину сезону на 14 місці та влаштував хаос на тренерському містку. Зрештою командою продовжив керувати Юрій Коваль.
У спробі посилитись клуб зробив ставку на легіонерів, закривши кожну з ліній (захисники Нваезе та Жуніньо, хавбек Башич та форвард Ндур). Проте поки ці персонажі є загадкою для УПЛ.
Склад Зорі все одно залишається найсильнішим серед аутсайдерів, ці гравці точно не мають боротися за виживання. Проте системний хаос в управлінні команди тягне луганців на дно. Тому від них можна очікувати чого завгодно зі знаком "мінус".
Оболонь, Верес та Минай
Якщо ж Олександрія та Зоря не заваляться, то саме Оболонь та Верес виглядають кандидатами на другу пряму путівку в Першу лігу. Минай же є головним претендентом на неї, адже закарпатці втратили низку важливих виконавців, а посилення не вражає.
Владислав Вакула / інстаграм Миная
Серед новачків в основному – колишні дублери інших клубів УПЛ. Ще і відстань в очках давить на Минай, тому шансів на порятунок мало. Разом з ними варто очікувати на прямий виліт Оболоні чи Вереса.
Перші на старті сезону виглядали головним аутсайдером, тому команда вже трохи здивувала своїм 13-им місцем. Оболонь вдало підхопив ексфорварда Миная Вишневського та центрхава з Інгульця Запорожця.
Кадровий потенціал команди доволі скромний, але колектив у киян склався непоганий. Завдяки самовіддачі "броварі" можуть уникнути прямого вильоту.
Верес проти Оболоні / сайт УПЛ
Верес же активно попрацював на українському ринку, підібравши тих, хто шукав себе на просторах УПЛ (Сміян, Банада, Янаков, Шастал, Морозко). Проте команда все одно залишається доволі слабкою, ще і з маловідомим тренером Шандруком. Тому важко спрогнозувати, хто із них більший аутсайдер в боротьбі за 14 та вище місце.
Де дивитися матчі УПЛ
З 2024 року Прем'єр-ліга запустила власний лінійний канал UPL.TV, який буде доступний у всіх основних провайдерів на телебаченні. Також канал з'явиться і у базових пакетах підписки на провідних ОТТ-платформах України.
Детальніше про ресурси, які будуть показувати матчі УПЛ, можна дізнатися в нашому окремому матеріалі. Крім того, три команди продовжуватимуть транслюватися на каналах "1+1 Media" та в ютубі. Мова про домашні матчі Динамо, Дніпра-1 та Зорі.
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Розклад 18 туру чемпіонату України
- 23 лютого (п'ятниця), 15:00. ЛНЗ – Кривбас
- 25 лютого (неділя), 13:00. Дніпро-1 – Минай
- 25 лютого (неділя), 13:00. Верес – Колос
- 25 лютого (неділя), 15:30. Металіст 1925 – Динамо
- 25 лютого (неділя), 18:00. Рух – Полісся
- 26 лютого (понеділок), 13:00. Олександрія – Шахтар
- 26 лютого (понеділок), 13:00. Зорія – Ворскла
- 26 лютого (понеділок), 15:30. Оболонь – Чорноморець