Хто стане найкращим бомбардиром УПЛ: букмекери назвали трьох головних фаворитів
Лідери атак Шахтаря, Динамо та Дніпра-1 вважаються головними кандидатами на перемогу у гонці голеадорів чемпіонату України. Розповідаємо про котирування на найкращого голеадора.
У вівторок, 23 серпня, стартував новий чемпіонат України з футболу, пише 24 канала. УПЛ повернулась після восьмимісячної паузи, пов'язаної з війною проти росії.
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Вже перший же матч подарував вболівальникам несподіванку, бо Шахтар не зміг обіграти Металіст 1925. А ось форвард Зорі Денис Безбородько оформив дубль у ворота Ворскли.
Це дозволило йому очолити гонку бомбардирів УПЛ вже в перший день. При цьому Денис входить в десятку фаворитів на звання головного голеадору чемпіонату України. А хто ж фаворит?
Прогноз від Favbet
Букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу у бомбардирських перегонах має форвард Шахтаря Лассіна Траоре. Шанси гравця із Буркіна-Фасо оцінюються у 2,85.
Його головними конкурентами бачаться лідери Дніпра-1 та Динамо. На Артема Довбика виставлений коефіцієнт 3,55, а на Віктора Циганкова – 4,50. Інші гравці мають куди менше шансів:
- Артем Бєсєдін (Динамо) – 15,00
- Руслан Степанюк (Ворскла) – 15,00
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 15,00
- Олексій Хобленко (Кривбас) – 20,00
- Марлісон (Ворскла) – 20,00
- Віталій Буяльський (Динамо) – 20,00
- Денис Безбородько (Зоря) – 25,00
- Даніїл Сікан (Шахтар) – 25,00
- Микола Шапаренко (Динамо) – 25,00
- Владислав Кабаєв (Зоря) – 25,00
Нагадаємо, що всі матчі УПЛ проходять без глядачів через воєнний стан в України. Також пропонуємо ознайомитись з прогнозом букмекерів на чемпіонство в УПЛ.
Як закінчились перші матчі 1 туру чемпіонату України:
- Шахтар не зміг подолати Металіст 1925 у першому матчі сезону. Команди розписали нульову нічию на НСК "Олімпійський".
- Зоря впевнено переграла Ворсклу, яку тренує колишній наставник луганців Віктор Скрипник. Дублем відзначився Денис Безбородько.
- Верес стартував сезон з перемоги над Чорноморцем. Єдиний гол у зустрічі в середині першого тайму забив Дмитро Кльоц.
- Кривбас поступився в гостях Колосу. Поєдинок запам'ятався надмірними емоціями від Юрія Вернидуба, який заробив вилучення.