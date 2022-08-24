Хто стане найкращим бомбардиром УПЛ: букмекери назвали трьох головних фаворитів

Лідери атак Шахтаря, Динамо та Дніпра-1 вважаються головними кандидатами на перемогу у гонці голеадорів чемпіонату України. Розповідаємо про котирування на найкращого голеадора.

У вівторок, 23 серпня, стартував новий чемпіонат України з футболу, пише 24 канала. УПЛ повернулась після восьмимісячної паузи, пов'язаної з війною проти росії.

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Вже перший же матч подарував вболівальникам несподіванку, бо Шахтар не зміг обіграти Металіст 1925. А ось форвард Зорі Денис Безбородько оформив дубль у ворота Ворскли.

Це дозволило йому очолити гонку бомбардирів УПЛ вже в перший день. При цьому Денис входить в десятку фаворитів на звання головного голеадору чемпіонату України. А хто ж фаворит?

Прогноз від Favbet

Букмекери вважають, що найбільші шанси на перемогу у бомбардирських перегонах має форвард Шахтаря Лассіна Траоре. Шанси гравця із Буркіна-Фасо оцінюються у 2,85.

Його головними конкурентами бачаться лідери Дніпра-1 та Динамо. На Артема Довбика виставлений коефіцієнт 3,55, а на Віктора Циганкова – 4,50. Інші гравці мають куди менше шансів:

Артем Бєсєдін (Динамо) – 15,00

Руслан Степанюк (Ворскла) – 15,00

Михайло Мудрик (Шахтар) – 15,00

Олексій Хобленко (Кривбас) – 20,00

Марлісон (Ворскла) – 20,00

Віталій Буяльський (Динамо) – 20,00

Денис Безбородько (Зоря) – 25,00

Даніїл Сікан (Шахтар) – 25,00

Микола Шапаренко (Динамо) – 25,00

Владислав Кабаєв (Зоря) – 25,00

Нагадаємо, що всі матчі УПЛ проходять без глядачів через воєнний стан в України. Також пропонуємо ознайомитись з прогнозом букмекерів на чемпіонство в УПЛ.

Як закінчились перші матчі 1 туру чемпіонату України: