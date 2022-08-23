Чорноморець – Верес 0:1
Голи: Дмитро Кльоц, 22
Цей матч став десятим протистоянням для цих клубів. У попередніх зустрічах п'ять перемог вдалося здобути одесита, а тричі сильнішим був Верес, одного разу гра закінчилася нічиєю, пише 24 канал.
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Підопічні Юрія Вірта здобули мінімальну перемогу у матчі з одеситами. Результативною дією відзначився Дмитро Кльоц. На 22-й хвилині зустрічі він наважився на дальній удар, м'яч після відскоку від газону влучив у штангу, від якої влетів у ворота.
Повітряних тривог, як і у матчі-відкритті між донецьким Шахтарем та харківським Металістом 1925, не було.
Зустрічі інших команд
- Матчем-відкриття турніру став поєдинок донецького Шахтаря і харківського Металіста 1925 на столичному НСК "Олімпійський", зустріч закінчилася з рахунком 0:0.
- Луганська Зоря впевнено обіграла Ворсклу на ужгородському стадіоні "Авангард".
- Колос прийме новачка ліги – криворізький Кривбас – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Початок зустрічі о 17:00.