23 серпня візьме старт новий сезон чемпіонату України з футболу. Вперше в історії УПЛ пройде під час воєнного стану, але всі матчі все одно пройдуть на території нашої країни, пише 24 канал.

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Війна суттєво відлякала легіонерів, тому вони вирішили перейти у більш спокійні країни, які росія не бомбить. Тому і розстановка сил суттєво зміниться.

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Тим часом, букмекери вже визначили своїх фаворитів на новий сезон УПЛ. На їх думку, чемпіоном має стати київське Динамо. Коефіцієнт на тріумф киян складає 1,55. Шанси головного конкурента "біло-синіх" Шахтаря оцінюються у 2,75.

А ось "третьою силою" може стати Ворскла, яка цього літа підписала кількох легіонерів та назначила тренером Віктора Скрипника. Коефіцієнт на полтавців – 8,00. Шанси інших команд виглядають зовсім примарно:

Дніпро-1 – 20,00

Зоря – 20,00

Кривбас – 25,00

Олександрія – 40,00

Металіст – 55,00

Чорноморець – 55,00

Колос – 55,00

Рух – 100,00

Інгулець – 200,00

Верес – 200,00

Металіст-1925 – 200,00

Львів – 200,00

Минай – 200,00

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Нагадаємо, що минулий сезон не був завершений через початок повномасштабної війни проти рф. На першому місці його закінчив Шахтар, який випередив Динамо на два бали. Однак визначення чемпіона та вилітаючіх команд було скасоване.

Розклад матчів 1 туру:

23 серпня, 13:00 . Шахтар – Металіст-1925

. Шахтар – Металіст-1925 23 серпня, 15:00 . Зоря – Ворскла

. Зоря – Ворскла 23 серпня, 15:00 . Чорноморець – Верес

. Чорноморець – Верес 23 серпня, 17:00 . Колос – Кривбас

. Колос – Кривбас 24 серпня, 15:00 . Рух – Металіст

. Рух – Металіст 16 листопада . Інгулець – Динамо

. Інгулець – Динамо 16 листопада . Дніпро-1 – Олександрія

. Дніпро-1 – Олександрія Без дати. Минай – Львів

Важливо знати! Через воєнний стан матчі чемпіонату України пройдуть без глядачів. Доступ до арени отримають акредитовані організатором матчу особи, включаючи офіційних членів команд-учасниць, персонал оператора спортивної споруди та інших осіб, залучених в організації матчу.