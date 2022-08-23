Шахтар – Металіст 1925 0:0

Хоча "гірники" базуватимуться у Львові, але перший поєдинок чемпіонату вирішили символічно провести у столиці України. У першому таймі обидві команди створили чимало моментів, але не забивали, пише 24 канал.

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Голкіпери декілька разів тягнули удари, здавалось, із вбивчих моментів. Перша частина гри закінчилась нульовою мировою 0:0.

Друга 45-хвилинка була повністю під контролем Шахтаря. Як не старались підопічні Ігоря Йовічевіча забити, але не вдалось. Металіст 1925 вистраждав одне очко на старті в матчі з лідером УПЛ.

Шахтар зіграв внічию з харківським суперником 0:0. Символічна мирова обох команд у День Державного прапора.

До слова. У другому турі УПЛ Шахтар зіграє вдома проти Кривбаса (28 серпня). Днем раніше 27 серпня Металіст 1925 прийме Чорноморець.