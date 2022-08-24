Во вторник, 23 августа, стартовал новый чемпионат Украины по футболу, пишет 24 канала. УПЛ вернулась после восьмимесячной паузы, связанной с войной против россии.

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Уже первый же матч подарил болельщикам неожиданность, потому что Шахтер не смог обыграть Металлист 1925 года. А вот форвард Зари Денис Безбородько оформил дубль в ворота Ворсклы.

Это позволило ему возглавить гонку бомбардиров УПЛ уже в первый день. При этом Денис входит в десятку фаворитов на звание главного голеадора чемпионата Украины. А кто фаворит?

Прогноз от Favbet

Букмекеры считают, что наибольшие шансы на победу в бомбардирской гонке у форварда Шахтера Лассина Траоре. Шансы игрока из Буркина-Фасо оцениваются в 2,85.

Его главными конкурентами видятся лидеры Днепра-1 и Динамо. На Артема Довбика выставлен коэффициент 3,55, а на Виктора Цыганкова – 4,50. Другие игроки имеют гораздо меньше шансов:

Артём Беседин (Динамо) – 15,00

Руслан Степанюк (Ворскла) – 15,00

Михаил Мудрик (Шахтер) – 15,00

Алексей Хобленко (Кривбасс) – 20,00

Марлисон (Ворскла) – 20,00

Виталий Буяльский (Динамо) – 20,00

Денис Безбородько (Заря) – 25,00

Даниил Сикан (Шахтер) – 25,00

Николай Шапаренко (Динамо) – 25,00

Владислав Кабаев (Заря) – 25,00

Напомним, что все матчи УПЛ проходят без зрителей из-за военного положения в Украине. Также предлагаем ознакомиться с прогнозом букмекеров на чемпионство в УПЛ.

Как закончились первые матчи 1 тура чемпионата Украины: