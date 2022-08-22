Чемпіонат країни з футболу вже готується стартувати! 23 серпня пройдуть чотири поєдинки першого туру УПЛ, котра проведе перший сезон за умов воєнного стану.

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Напередодні початку турніру 24 канал пропонує проаналізувати вартість клубів чемпіонату України цього сезону. Загалом варто відзначити, що загальна вартість всіх гравців УПЛ складає 284,8 мільйона євро.

УПЛ на фоні європейських ліг

Це дозволяє нашому турніру займати лише 13 місце у рейтингу європейських ліг (до уваги беруться лише чемпіонати цивілізованих країн). Для прикладу, загальна вартість найдорожчої ліги (АПЛ) у 34 рази вища за наш чемпіонат.

Рейтинг найдорожчих ліг Європи:

Англія – 9,68 мільярда євро Іспанія – 4,89 мільярда євро Італія – 4,63 мільярда євро Німеччина – 4,15 мільярда євро Франція – 3,46 мільярда євро Португалія – 1,09 мільярда євро Туреччина – 983,2 мільйона євро Нідерланди – 897,4 мільйона євро Бельгія – 750,1 мільйона євро Греція – 371,2 мільйона євро Австрія – 345,6 мільйона євро Шотландія – 331,8 мільйона євро Україна – 284,8 мільйона євро

При цьому цього сезону в УПЛ буде найнижчий відсоток легіонерів – всього 10,9%. Звісно, це обумовлено війною проти росії, через яку легіонери вирішили обрати для кар'єри інші ліги.

Вартість українських клубів

Найдорожчою командою турніру є київське Динамо. Це єдиний клуб, чиї гравці в сумі коштують більше 100 мільйонів (106,2 мільйона євро). Не так далеко відкотився колишній лідер цього рейтингу донецький Шахтар.

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Попри втрату майже всіх легіонерів загальна сума вартості гравців "гірників" складає 72,8 мільйона євро. В сумі ціна гравців наших грандів складає майже 63% від загальної вартості УПЛ.

Рейтинг найдорожчих клубів чемпіонату України:

Динамо – 106,2 мільйона євро Шахтар – 72,8 мільйона євро Дніпро-1 – 19,5 мільйона євро Зоря – 12,4 мільйона євро Ворскла – 10,7 мільйона євро Олександрія – 8,7 мільйона євро Колос – 8,2 мільйона євро Кривбас – 6,2 мільйона євро Інгулець – 6,1 мільйона євро Чорноморець – 6 мільйонів євро Рух – 5,6 мільйона євро Верес – 5,2 мільйона євро Металіст – 5,2 мільйона євро Минай – 5 мільйонів євро Металіст-1925 – 4,6 мільйона євро Львів – 4 мільйони євро

Що цікаво, найбільше легіонерів має полтавська Ворскла, яка має у своєму ростері аж дев'ятьох іноземців. А ось у Динамо та Шахтаря їх всього по три.

Найдорожчі гравці УПЛ

У списку найбільш коштовних футболістів чемпіонату України суттєва домінація Динамо та Шахтаря. Тільки їх гравці є у топ-десятці рейтингу. Найбільш дорогим є вінгер киян Віктор Циганков, портал оцінює його у 25 мільйонів євро.

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Рейтинг найдорожчих гравців УПЛ:

Віктор Циганков (Динамо) – 25 мільйонів євро Ілля Забарний (Динамо) – 15 мільйонів євро Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 мільйонів євро Микола Шапаренко (Динамо) – 10 мільйонів євро Михайло Мудрик (Шахтар) – 9 мільйонів євро Георгій Бущан (Динамо) – 9 мільйонів євро Лассіна Траоре (Шахтар) – 9 мільйонів євро Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 мільйонів євро Віталій Буяльський (Динамо) – 7 мільйонів євро Тарас Степаненко (Динамо) – 6 мільйонів євро

Що стосується гравців інших клубів, то серед них найдорожчим є форвард Дніпра-1 Артем Довбик (5 мільйонів євро), який займає 12 місце. Також у ТОП-20 входить і його партнер по команді Домінго Бланко (3,5 мільйона євро).

Розклад матчів 1 туру:

23 серпня, 13:00. Шахтар – Металіст-1925

Шахтар – Металіст-1925 23 серпня, 15:00. Зоря – Ворскла

Зоря – Ворскла 23 серпня, 15:00. Чорноморець – Верес

Чорноморець – Верес 23 серпня, 17:00. Колос – Кривбас

Колос – Кривбас 24 серпня, 15:00. Рух – Металіст

Рух – Металіст 16 листопада. Інгулець – Динамо

Інгулець – Динамо 16 листопада. Дніпро-1 – Олександрія

Дніпро-1 – Олександрія Без дати. Минай – Львів