Вже завтра луганська Зоря проведе матч-відповідь у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Суперником команди Патріка ван Леувена є румунський клуб Університатя.

До теми Як гол Нагнойного у протихід голкіперу допоміг Зорі нокаутувати Університатю: яскраве відео

Перша зустріч команд завершилась мінімальною перемогою Зорі завдяки голу Нагнойного. За день до другого поєдинку в стані суперника виникли додаткові проблеми.

Офіційний інстаграм Університаті повідомив, що клуб припинив співпрацю з головним тренером Ласло Балінтом. Причиною розставання стали невдалі результати команди на початку сезону.

Як стартувала Університатя

У перших чотирьох іграх чемпіонату Румунії команда набрала п'ять балів. При чому саме в останньому турі команда здобула дебютну перемогу – над майже тезками Університатею 1948. При цьому команда пройшла в Лізі Конференцій албанську Влазнію (1:1, 3:0).

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Новим коучем клубу з Крайової став 41-річний Мірел Редой, з котрим підписаний контракт до 2024 року. Цікаво, що цей спеціаліст очолював збірну Румунії у 2019-2021 роках.

До слова, напередодні матчу-відповіді Зоря підсилила напад Назарієм Русиним. Ексгравець Динамо підписав контракт до 2025 року.