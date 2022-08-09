Футбольний клуб Зоря продовжує працювати на трансферному ринку в пошуках можливого посилення в умовах війни. Команда вже стартувала в Лізі Конференцій, де у першому поєдинку мінімально здолала румунську Університатю.,
Читайте також Динамо та Шахтар вступили в боротьбу за лідера Зорі - хто він такий
Напередодні матчу-відповіді луганці вирішили посилити атаку. Офіційний сайт клубу повідомив про повернення форварда Назарія Русина. Зоря підписала з гравцем контракт на три роки.
Що цікаво, пресслужба клубу нестандартно підійшла до презентації Назарія. Нападника зобразили Русина у вигляді Термінатора з фірмовим підписом "I'll be back".
Назарій Русин – гравець Зорі / сайт Зорі
Хто такий Назарій Русин
Назарію 23 роки і він є вихованцем львівського футболу, однак першим його професіональним клубом стало Динамо. У 2019 році футболіст грав вже за Зорю на правах оренди, забивши 7 голів у 17 матчах.
Останнім клубом гравця був Дніпро-1, за який в минулому сезоні він забив два голи у 10 іграх. Взимку Назарій перейшов в Чорноморець, однак через війну проти росії так і не зіграв за одеситів.