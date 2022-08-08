Напередодні старту нового сезону УПЛ Динамо та Шахтар намагаються проводити трансферну кампанію в умовах війни. Клуби втратили переважну більшість легіонерів, тому бажають знайти їм на заміну якісних українських гравців.

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Наприклад, Шахтар вже підписав своїх ексгравців – Олександра Зубкова та Андрія Тотовицького. Динамо ж менше постраждало від відтоку легіонерів, тому поки лише придивляється до нових футболістів. Одним з них може стати Єгор Назарина.

Як повідомляє український журналіст Віктор Вацко, в боротьбу за півзахисника Зорі вступили і Динамо, і Шахтар. Також кияни розраховують підписати й іншого гравця луганців Владислава Кабаєва. Трансфери обох футболістів можуть відбутися після гри Зорі в Лізі Конференції проти Університаті.

Хто такий Єгор Назарина

25-річний атакувальний півзахисник є вихованцем Дніпра, за який, правда, зіграв всього лише один матч в УПЛ. Після цього Назарина відправився у Бельгію, де провів два сезони в Антверпені і повернувся в Україну.

Погравши сезон в Карпатах, Єгор перейшов у Зорю, де за два сезони забив два голи і віддав чотири асисти у 54 матчах. Також на рахунку Назарини один матч за молодіжну збірну України.